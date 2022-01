EEUU cree que Rusia atacará Ucrania antes de mediados de febero

Kiev, 26 ene (EFE).- La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, consideró hoy que Rusia utilizará la fuerza militar contra Ucrania de aquí a mediados de febrero, aunque recalcó que desconoce si el presidente ruso, Vladímir Putin, tomará la decisión de atacar al país vecino. "No sé qué está en la mente del presidente Putin. Solo hay una persona que lo sabe y esa es el presidente Putin. Sospecho que ni siquiera la gente que le rodea saben qué hará finalmente", señaló en una conferencia de Yalta European Strategy (YES) liderada por la expresidenta de Estonia Kersti Kaljulaid. "Creo que saben que hay planes de preparar al Ejército para tenerlo listo y planes de utilizar el Ejército, pero sospecho que el presidente tiene otros planes en mente también. No tengo ni idea si ha tomado la decisión final", añadió. No obstante, aseveró que EEUU ve señales de que Putin utilizará la fuerza militar contra Ucrania. "Vemos ciertamente todas las indicaciones de que va a utilizar la fuerza militar, quizás en algún momento (entre) ahora y mediados de febrero", recalcó. Sherman señaló que quizás la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Pekín el 4 de febrero próximo influirá en esa decisión. "Sabemos todos que la inauguración es el 4 de febrero y que se prevé que asista el presidente Putin a la misma. Probablemente el presidente (chino) Xi Jinping no estaría muy eufórico si el presidente Putin eligiese ese momento para invadir Ucrania", añadió. "Quizás esto pueda afectar su calendario y su pensamiento", dijo. EFE cae/aj/psh