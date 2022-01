Ecuador por acortar camino a Catar a costa del invicto de Brasil

Guayaquil (Ecuador), 26 ene (EFE).- Ecuador saldrá mañana, jueves, a intentar acortar el camino hacia el Mundial de Catar 2022, a costa del invicto y ya clasificado Brasil, en el partido de la decimoquinta fecha de las eliminatorias suramericanas, en la capital ecuatoriana, Quito. Mientras Brasil se clasificó de manera anticipada, Ecuador buscará hacerlo en las cuatro fechas que faltan, pues está tercero en la tabla de posiciones, con 23 puntos, seis más sobre Colombia y Perú. El técnico de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, está convencido y tratará de convencer a sus jugadores de que, si se quiere acortar el camino a Catar, se deberá ganar a un grande de la actual eliminatoria. Si bien, el momento actual de Ecuador no es el mejor debido a lesiones y contagios de un buen número de jugadores con la covid-19, llegará con el histórico antecedente de haberle ganado en noviembre pasado por primera ocasión, en eliminatorias, a Chile, por 0-2 en Santiago. Alfaro está convencido de que, si bien, la mayoría de sus jugadores son jóvenes y disputan su primera eliminatoria, están dispuestos a encarar desafíos como el del próximo jueves que, de lograr el triunfo, los dejaría clasificados o a un punto de lograrlo, dependiendo de los otros resultados de la doble fecha. Mientras extécnicos locales y extranjeros han sugerido, a través de las redes sociales, que Ecuador deberá plantear su partido con extremos cuidados defensivos, porque el empate también valdría para sus aspiraciones, Alfaro aseguró que morirá en su Ley: presentar una propuesta ofensiva. Ecuador fue cimentando, desde el primer partido, la posibilidad de ir a su cuarto Mundial, el de Catar, pasando siempre al ataque en cada partido, fruto de ello, marcó 23 goles, detrás de Brasil, que tiene 27, pero también le convirtieron 13 goles, en 14 partidos. Aunque Alfaro ya se muestra tranquilo por el sistema defensivo que logró ensamblar, en los últimos 8 partidos, recibió tres goles, cuando el promedio anterior era de 1,75 de goles por partido, donde destacan los jóvenes defensas Piero Hincapié, de 20 años, y Félix Torres, de 25. Mientras que el centrocampista Casemiro aseguró que Brasil saldrá con la propuesta de siempre, para ser fuerte y exigente contra un equipo de respeto, como Ecuador, que está cerca de clasificarse a la Copa del Mundo. El centrocampista del Real Madrid aseveró que para Brasil no hay partidos amistosos o de trámite, que de su equipo siempre se esperará lo mejor y que, si bien, ya está clasificado al Mundial, se seguirá con la misma propuesta, partido a partido, buscando mejorar como equipo. El técnico de Brasil, Tite, no contará con Neymar, debido a problemas físicos, y dispondrá un ataque formado por los delanteros del Real Madrid Vinicius Júnior y el del Atlético Matheus Cunha. Será la segunda ocasión en que Brasil expondrá el invicto en una eliminatoria ante Ecuador, en Quito, pues en noviembre de 2004, perdió por 1-0 con gol de Edison Méndez, por la duodécima fecha para el Mundial de Alemania 2006. Alineaciones probables: Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Alan Franco, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata; Enner Valencia y Michael Estrada. Seleccionador: Gustavo Alfaro. Brasil: Alisson; Emerson, Éder Militao, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Rafinha, Philippe Coutinho; Vinicius Júnior y Matheus Cunha.Seleccionador: Tite Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia, asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Jhon León. VAR: Leodán González, de Uruguay, asistido por su compatriota Nicolás Tarán. Estadio: "Rodrigo Paz delgado", de propiedad de Liga de Quito. Hora: 16.00 horas local (21.00 GMT). EFE rm/sm/og