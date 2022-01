Ecologistas piden la prohibición de químicos dudosos en los pañales de niños

Bruselas, 26 ene (EFE).- Varias organizaciones ecologistas reclamaron este miércoles a la Comisión Europea (CE) que prohíba que en los pañales de un solo uso para niños se empleen de ciertos productos químicos potencialmente peligrosos, que también quieren vetar a nivel comunitario las autoridades técnicas francesas. "La exposición crónica y prolongada a estas sustancias puede provocar una variedad de efectos en la salud, como sensibilización de la piel, cáncer, efectos reproductivos adversos, efectos genotóxicos y endocrinos", señalan las plataformas Zero Waste Europe, European Environmental Bureau (EEB), Health and Environment Alliance (HEAL) y Client Earth. En la carta dirigida a los comisarios europeos de Salud, Stella Kiriakides; Industria, Thierry Breton; y Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, se refiere en concreto a los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), policlorodibenzo-p-dioxinas (dioxinas o PCDD), policlorodibenzofuranos (furanos o PCDF), policlorobifenilos (PCB) y/o formaldehído. "La Agencia para la Seguridad Sanitaria de la Alimentación, del Medioambiente y del Trabajo de Francia (ANSES) ha proporcionado evidencia de que los pañales pueden contener sustancias con perfiles de peligrosidad muy grave", indican esas organizaciones, que piden se retiren esos productos de la futura legislación comunitaria que afecte a los pañales de un solo uso para bebés y niños menores de tres años. Exigen al Ejecutivo comunitario esa iniciativa por coherencia con su Estrategia de Sustentabilidad de Productos Químicos de la Unión Europea (UE), que pretende librar de los químicos más dañinos a los productos de consumo. En 2020, recuerdan, las autoridades francesas propusieron restringir ese grupo de sustancias en los pañales para bebés en toda la UE en virtud del Reglamento REACH. La propuesta ha pasado por dos comités técnicos comunitarios, que se han posicionado en contra de la restricción por incertidumbres relativas a la caracterización de riesgo, pero la Comisión tiene la última palabra. "Al tomar su decisión, llamamos su atención sobre la responsabilidad clave de la Comisión de tener en cuenta la vulnerabilidad particular de los recién nacidos y niños pequeños que esta importante restricción pretende proteger", señalan los firmantes. EFE jaf/cat / mj (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)