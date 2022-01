Disney dice estar preparando un "enfoque diferente" tras críticas a adaptación de "Blancanieves"

FOTO DE ARCHIVO-El actor Peter Dinklage llega a la proyección del estreno en el Reino Unido de 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', en la noche de clausura del Festival de Cine de Londres del Instituto de Cine Británico (BFI) en el Odeon, Leicester Square en el centro de Londres, Gran Bretaña. 15 de octubre de 2107. REUTERS/Luke MacGregor

LONDRES, 26 ene (Reuters) - Walt Disney Co dice que está "adoptando un enfoque diferente" para su próxima adaptación con actores de la película animada "Blancanieves y los siete enanitos", tras las críticas del actor Peter Dinklage.

En una entrevista en el podcast "WTF" del comediante Marc Maron el lunes, Dinklage, que tiene una forma de enanismo conocida como acondroplasia, dijo que tener a una actriz latina en el papel principal era "progresista", pero calificó la historia, basada en el cuento de hadas del siglo XIX, de "retrógrada".

"Literalmente, no quiero ofender a nadie, pero quedé un poco desconcertado. (...) Estaban muy orgullosos de elegir a una actriz latina para el papel de Blancanieves, pero todavía estás contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos", dijo el actor de "Juego de Tronos" y "Cyrano".

"Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo ahí. Para mí no tiene sentido. Eres progresista en un sentido, (...) ¿pero sigues haciendo esa puta historia retrógrada de siete enanos viviendo juntos en una cueva? ¿Qué mierda estás haciendo, amigo? ¿No he hecho nada para avanzar en la causa desde mi tribuna? Supongo que no soy lo suficientemente ruidoso".

La adaptación de la película de animación de Disney de 1937, en la que siete enanos mineros acogen a una princesa después de que ésta es exiliada por su malvada madrastra, está protagonizada por la actriz de "Amor sin barreras" Rachel Zegler como Blancanieves y la actriz israelí Gal Gadot como la Reina Malvada.

"Para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes y hemos estado consultando con miembros de la comunidad del enanismo", dijo un portavoz de Disney en un comunicado enviado a The Hollywood Reporter el martes y que fue citado ampliamente por los medios.

"Esperamos compartir más a medida que la película avanza a la producción después de un largo período de desarrollo".

Disney no respondió inmediatamente a una solicitud de más comentarios.

El estreno de la nueva película de Blancanieves está previsto para el próximo año.

(Reporte de Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Benjamín Mejías Valencia)