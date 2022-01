Chile deportará a venezolanos que atacaron a policía en el norte del país

Santiago de Chile, 26 ene (EFE).- El ministro del Interior chileno, Rodrigo Delgado, anunció este miércoles la expulsión de cuatro inmigrantes venezolanos detenidos tras agredir a personal policial que se encontraba realizando un operativo en la costanera de Iquique, al norte del país. "No vamos a permitir que se les falte el respeto a nuestros carabineros, no vamos a permitir que se ataque a carabineros de esta manera", señaló Delgado. Según se difundió en imágenes captadas por un transeúnte, ayer martes dos uniformados realizaban un control de drogas a cuatro individuos venezolanos en el litoral norteño, cuando en medio del forcejeo uno de los sujetos golpeó en el rostro a un policía con una manopla mientras estaba desprevenido. "Este operativo se enmarca además en la estrategia que ya hemos tenido en la Región de Tarapacá en los últimos meses y que ha permitido desbaratar bandas de tráfico y microtráfico y también de crimen organizado", apuntó el ministro. "He dado instrucciones precisas al delegado presidencial de Tarapacá de que inicie el proceso de expulsión e estas cuatro personas que fueron detenidas por agresión a carabineros (...). Estas personas serán expulsadas de igual manera, vale decir si tienen condena o no la tienen", agregó. Por su parte, el presidente electo del país, Gabriel Boric, publicó en sus redes sociales un mensaje condenando lo ocurrido en la agresión. "En todas partes el tema seguridad es prioritario. Lo hemos conversado con el general director, debemos dotar de mayor eficacia a la policía en las denuncias, quitarle las calles a la delincuencia y narcotráfico con más actividades comunitarias", afirmó. En Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. EFE ssb/lll