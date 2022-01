Budapest no apoyará a Ucrania ante Rusia por su maltrato a la minoría húngara

Budapest, 26 ene (EFE).- Hungría no apoyará a Ucrania ante el actual conflicto con Rusia mientras Kiev siga privando de sus derechos a la minoría magiar que vive en su territorio, aseguró hoy el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, quien insistió en que su país defiende el "respeto mutuo" con Moscú. "Si lo ucranianos no abandonan estas políticas, las posibilidades del Gobierno húngaro de apoyar a Ucrania, también en el actual conflicto, estarán fuertemente limitadas", explicó el ministro al diario digital progubernamental Magyarnemzet. Szijjártó explicó que los húngaros étnicos de Ucrania viven "en privación de derechos y, en algunos casos, hasta tienen que sufrir hostigamiento físico". "Esto es inaceptable", enfatizó. En las últimas semanas las tensiones entre Ucrania y Rusia se han intensificado y EEUU ha alertado sobre la posibilidad de que Moscú inicie una operación militar contra su vecino, mientras que líderes de la Unión Europea (UE) han asegurado que están preparados "para todas las eventualidades" en caso de que la diplomacia fracase. Al respecto, Szijjártó afirmó que "el interés de los húngaros son unas relaciones pragmáticas y basadas en el respeto mutuo con Rusia" y añadió que "el diálogo no tiene alternativa". El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, se entrevistará el 1 de febrero en Moscú con el presidente ruso, Vladimír Putin, de quien es el aliado más cercano en la Unión Europea. La oposición húngara ha pedido que Orbán cancele el encuentro, ya que en la actual situación consideran que sería dañino para los intereses nacionales. El Gobierno de Orbán ha criticado las sanciones de la UE contra Rusia por la anexión de la península ucraniana de Crimea.EFE mn/as/ig