Bruselas presenta una audaz y comprometida declaración de derechos digitales

Bruselas, 26 ene (EFE).- La Comisión Europea presentó este miércoles una audaz declaración de derechos digitales para los ciudadanos europeos, entre los que incluye el compromiso de no dejar atrás a las personas mayores, el respeto a la privacidad en internet o la protección infantil. La Unión Europea se "compromete" a que la revolución digital tenga en cuenta, "en particular", a "las personas mayores, las personas con discapacidad o las personas marginadas, vulnerables o privadas de sus derechos". Por eso, se deberá "garantizar" que las "soluciones tecnológicas respeten los derechos de las personas, permitan su ejercicio y promuevan la inclusión". En este sentido, la declaración subraya que cualquier ciudadano europeo "debe tener acceso" a la conexión a internet de alta velocidad "viva donde viva y sean cuales sean sus ingresos". La Unión Europea también quiere garantizar la protección de los datos personales en internet, lo que incluye "controlar" cómo utilizan las empresas y las administraciones esta información y con quién se comparte. "Toda persona tiene derecho a la confidencialidad de sus comunicaciones y de la información contenida en sus dispositivos electrónicos, y nadie será objeto de medidas ilícitas de vigilancia", recoge el texto. Además, la declaración subraya también que los ciudadanos podrán "determinar su legado digital y decidir qué sucede con la información disponible públicamente (...) después de su muerte". La declaración también tiene en cuenta el funcionamiento de los algoritmos que determinan lo que los ciudadanos ven en internet y pide "transparencia" en su funcionamiento. Hay que ""garantizar que las tecnologías, como los algoritmos y la inteligencia artificial, no se utilicen para predeterminar las elecciones de las personas, por ejemplo, en materia de salud, educación, empleo y su vida privada", establece la declaración. Respecto a la protección infantil, recoge que "los niños tienen derecho a ser protegidos de todos los delitos cometidos o promovidos por las tecnologías digitales" y promueve también la educación digital en la escuela. El texto recoge también el derecho a la "desconexión" al término de la jornada laboral para "salvaguardar" el "equilibrio entre la vida laboral y personal en un entorno digital" y promueve la sostenibilidad de los productos tecnológicos. "Queremos tecnologías seguras que funcionen para las personas y que respeten nuestros derechos y valores", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea para le Era Digital, Margrethe Vestager. La UE también tiene el objetivo de "promover estos principios como un estándar para el mundo”, añadió el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, sobre este texto, que tiene únicamente un carácter declarativo.