Bruselas autoriza el primer tramo de 7.400 millones en fondos para Francia

Bruselas, 26 ene (EFE).- La Comisión Europea aprobó este miércoles la solicitud de Francia para recibir un primer tramo de 7.400 millones de euros del fondo de recuperación pospandemia, con lo que se convierte en el segundo país en obtener luz verde para un pago ordinario después de España. Ahora los estados de la Unión Europea deben dar también su visto bueno, en un plazo de cuatro semanas, para que París pueda recibir efectivamente esta primera transferencia de los casi 40.000 millones de euros que le corresponden del fondo Next Generation. "Francia ha emprendido reformas importantes, sobre todo para sanear las finanzas públicas, hacer el sistema de seguro de desempleo más robusto o descarbonizar el transporte y la industria", dijo en un comunicado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, quien anunció la aprobación. Para poder beneficiarse de los 800.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo, los estados de la UE deben comprometerse a acometer una serie de reformas e inversiones destinadas, no solo a sacar a sus economías de la crisis generada por el covid-19, sino también a impulsar el crecimiento o las transiciones ecológica y digital. Salvo un primer anticipo del 13 % de la dotación, que está vinculado únicamente a la aprobación de sus planes de recuperación, los Gobiernos deben demostrar a la Comisión que han cumplido los objetivos pactados en el calendario previsto para poder recibir cada desembolso ordinario del Next Generation. De momento, solo España ha obtenido un pago de este tipo -de 10.000 millones de euros en diciembre pasado- tras demostrar que había acometido las 52 reformas e inversiones vinculadas al primer tramo de los cerca de 70.000 millones en subvenciones que recibirá hasta 2026. Además de España y Francia, las más adelantadas en la implementación de sus planes, también han solicitado desembolsos ordinarios Italia (21.000 millones), Grecia (3.500 millones) y Portugal (1.162 millones). La mayoría de los Veintisiete, no obstante, ha recibido ya anticipos por la adopción de sus planes de recuperación. Bruselas ha entregado en concreto 52.300 millones de euros para pagar estos adelantos, incluidos 9.000 millones de euros para España en agosto. Solo Países Bajos no ha remitido aún su hoja de ruta al Ejecutivo comunitario, que ya ha aprobado 22 planes de recuperación con excepción de los de Polonia, Hungría, Suecia y Bulgaria. EFE lpc/asa (Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)