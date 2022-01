Boris Johnson dice que no dimitirá pese a la presión por las reuniones durante confinamientos

El primer ministro británico, Boris Johnson, habla durante el debate semanal del turno de preguntas en el Parlamento en Londres, Reino Unido, 26 de enero de 2022, en esta captura de pantalla tomada de un vídeo. REUTERS/Reuters TV

LONDRES, 26 ene (Reuters) - El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo el miércoles que no tenía intención de dimitir por una serie de reuniones que podrían haber incumplido las normas de distanciamiento social por COVID-19 en sus oficinas y residencia de Downing Street, y prometió seguir con su trabajo.

En una sesión parlamentaria, Johnson fue acusado por el líder laborista de la oposición, Keir Starmer, de cambiar su versión sobre las reuniones sociales y de engañar al Parlamento, una ofensa que el primer ministro aceptó que debería provocar su dimisión.

Cuando se le preguntó si iba a dimitir, Johnson respondió: "No".

"No lo niego, y por todo tipo de razones, mucha gente puede querer que me quite de en medio, pero la razón por la que él (Starmer) quiere que me quite de en medio es porque sabe que se puede confiar en que este Gobierno funciona", dijo entre vítores de sus legisladores conservadores.

"Hemos tomado las decisiones difíciles, hemos acertado en las grandes decisiones y estamos, y en particular yo, haciendo el trabajo".

(Reporte de William James, escrito por Elizabeth Piper; Edición de William Schomberg y Alistair Smout; traducido por Tomás Cobos)