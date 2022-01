Alexis Sánchez dice que se vienen partidos difíciles ante Argentina y Bolivia

Santiago de Chile, 26 ene (EFE).- El delantero y referente de la selección chilena Alexis Sánchez aseveró este miércoles que se vienen "partidos difíciles" ante Argentina y Bolivia por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, citas que La Roja debe ganar para mantener opciones de decir presente en el certamen. Consultado por lo que será el juego ante la Albiceleste en la altura de Calama, ciudad ubicada en el norte de Chile donde Sánchez dio sus primeros pasos como profesional a los 16 años defendiendo a Cobreloa, el ariete del Inter de Milán declaró sentir "gran cariño" por la ciudad. "Aquí empezó mi carrera a los 15, 16 años. Le tengo cariño a esta ciudad, hay mucha gente que me ayudó y le agradezco día a día. Es algo lindo, se siente el cariño de la gente afuera, me gustaría firmar, sacarme fotos, pero por la situación (sanitaria) es complicado", apuntó el exArsenal. Por estos años, La Roja de Machete se encuentra en pleno proceso de renovación generacional, si bien los miembros de la llamada "Generación Dorada" -que le dio al país dos Copa América- siguen vigente, hay miras en exponentes más jóvenes que den continuidad al éxito del elenco. "Llevo 14 años en la selección y veo muchos jugadores jóvenes que son profesionales y sacan lo mejor de uno. Yo lo que veo personalmente en Chile en el proceso de los jóvenes es que no ha estado muy desarrollado al nivel europeo. A veces veo jóvenes que se pierden (...) no los cuidan en sus clubes, alimentación, hora de dormir, ser constante", explicó el jugador oriundo de Tocopilla. Por su parte, el volante de la Fiorentina, Erick Pulgar, una de las piezas fundamentales en el mediocampo chileno, afirmó estar "contento" por su recuperación física luego de perderse fechas anteriores producto de su lesión al tobillo. "Estoy con muchas ganas de participar en estos partidos. Son seis puntos importantísimos. El primero aquí con Argentina va a ser duro, son puntos que queremos para seguir en la lucha camino al mundial", declaró el exUniversidad Católica. Chile debe sumar de a tres si quiere seguir en la pelea por la clasificación, donde corre en la sexta posición con 16 puntos en 14 encuentros, igualados con Uruguay y solo uno por sobre su símil de Perú. Argentina, en cambio, marcha segunda tras Brasil con cómodas 29 unidades en 13 partidos disputados. EFE ssb/cav (video)