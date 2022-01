Agenda informativa América de vídeo para el 26 de enero de 2021

- Washington (EE.UU.).- Los aliados europeos de Estados Unidos y el propio Gobierno ruso esperan la respuesta de Washington a las demandas planteadas por Moscú sobre la seguridad en Europa, que se tiene que producir esta semana y en la que "no habrá sorpresas", según el Departamento de Estado. - Washington (EE.UU.).- La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) concluye su reunión de dos días sobre política monetaria, en la que los gobernadores del banco central debatirán el calendario de una posible subida de los tipos de interés, que actualmente están en el rango de entre 0 % y 0,25 %, para combatir la inflación. - Nueva York (EE.UU.).- La ciudad de Nueva York planea quitar a los automóviles, en la legislatura que acaba de comenzar, un 25 % del espacio urbano para dárselo a usos públicos entre los que están los carriles de autobús o de bicicletas, nuevos espacios peatonales, zonas verdes o aceras más anchas. - Los Ángeles (EE.UU.) - La cineasta española Carlota Pereda sorprende e incomoda en el Festival de Sundance con "Cerdita", película que adapta el corto ganador del Goya en 2019 y que entrelaza el gore, el terror y el humor patrio en una historia sobre el acoso. - Tijuana (México).- Velatorio de Lourdes Maldonado, la periodista asesinada en Tijuana. - Ciudad de México (México).- La directora mexicana Rita Basulto dice que la tecnología da acceso a nuevas narrativas en cine. - Tegucigalpa (Honduras).- Honduras inicia mañana un período inédito en su historia política con la llegada al poder de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de este país, quien obtuvo una rotunda victoria en las elecciones celebradas en noviembre con la promesa de sacar adelante a un país azotado por la pobreza, la corrupción, el crimen organizado y el drama de la emigración. - Tegucigalpa (Honduras).- Una precaria situación económica, la pandemia de covid-19 en alza, altos índices de pobreza y corrupción, más el narcotráfico que salpicó al presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández, son algunos de los desafíos para la nueva presidenta del país, Xiomara Castro, que asumirá el jueves. - Tegucigalpa (Honduras).- Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), asumirá este jueves como la primera mujer en llegar a la Presidencia de Honduras, un país donde proliferan las actitudes machistas y con altos índices de violencia contra las mujeres. - San Salvador (El Salvador).- La periodista salvadoreña Julia Gavarrete lamentó que el Gobierno de El Salvador "no tenga una posición sería y formal" sobre el espionaje a más de 30 periodistas de El Salvador con el software Pegasus, una situación que catalogó de "grave", y que aún no exista una investigación para conocer al autor o autores de las intervenciones. - La Habana (Cuba).- Celebración del Premio Literario Casa de las Américas 2022, en el que participan unas 140 obras de Cuba, México, Argentina y Colombia, principalmente. El premio, que se falla el día 28, está dotado con 3.000 dólares para cada una de las tres categorías a concurso: novela, poesía y ensayo histórico-social. - Bahía Málaga (Colombia). - La Alianza del Pacífico celebra su XVI Cumbre Presidencial en la que se firmará el acuerdo de libre comercio con Singapur, lo que convertirá a ese país asiático en primer Estado Asociado de este bloque. - Quito (Ecuador).- El ministro de Finanzas, Simón Cueva, ofrece los resultados económicos del año 2021, así como una perspectiva de la economía nacional en 2022. - Sao Paulo (Brasil).- El avance de la variante ómicron del coronavirus vuelve a presionar el sistema hospitalario de Brasil, que registra sus niveles más altos de casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia, y ya tiene en alerta a 19 de los 27 estados del país, informaron fuentes oficiales. - Montevideo (Uruguay).- Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Estas cuatro áreas encerradas bajo la sigla STEM son la clave para empoderar económicamente a las mujeres, dice a Efe la directora de Programas de ONU Mujeres Uruguay, Magdalena Furtado. - Santiago de Chile (Chile).- A la espera aún de algunos jugadores, la selección chilena de fútbol afina los últimos detalles para recibir mañana jueves a la de Argentina, que no contará con Lionel Messi, para el partido válido por la decimoquinta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022. - Buenos Aires (Argentina).- La selección argentina realiza su primer entrenamiento abierto a la prensa de cara al partido frente a Chile del jueves por las eliminatorias del mundial de Catar. - Buenos Aires (Argentina).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ofrece una conferencia de prensa previa a la partida a Chile por las eliminatorias del mundial de Catar. EFE Mesa de Edición América (57 1) 3214855 Ext.107 tvefebogota@efe.com mbv/mf