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Miércoles 26 de Enero de 2022
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Agencias

ADVISORY BRITAIN-POLITICS/PMQS

Por
REUTERSJAN 26
25 de Enero de 2022

British PM Johnson takes questions in parliament

Start: 26 Jan 2022 11:48 GMT

End: 26 Jan 2022 12:53 GMT

LONDON - British Prime Minister Boris Johnson takes questions in parliament.

SCHEDULE:

1200GMT - PMQs begins

Restrictions:

BROADCAST: ACCESS ALL, NEWS AND CURRENT AFFAIRS USE ONLY, CANNOT BE USED FOR LIGHT ENTERTAINMENT OR SATIRICAL PURPOSES, PARTY POLITICAL BROADCAST USAGE MUST BE CLEARED WITH PBU

DIGITAL: ACCESS ALL, NEWS AND CURRENT AFFAIRS USE ONLY, CANNOT BE USED FOR LIGHT ENTERTAINMENT OR SATIRICAL PURPOSES, PARTY POLITICAL BROADCAST USAGE MUST BE CLEARED WITH PBU

Source: PARLIAMENT TV

Aspect Ratio: 16:9

Location: United Kingdom

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL / ENGLISH

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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