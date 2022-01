96-106: Anthony Davis vuelve y los Lakers recuperan la ilusión ante los Nets

David Villafranca Los Ángeles (EE.UU.), 25 ene (EFE).- Los Angeles Lakers volvieron a sonreír con una robusta victoria a domicilio ante los Brooklyn Nets (96-106) en una noche en la que volvió a brillar LeBron James y en la que además regresó Anthony Davis tras casi un mes y medio fuera por lesión. LeBron ofreció una vez más una actuación muy completa (33 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) y reventó el partido en el último cuarto con dos robos y dos mates consecutivos que rindieron definitivamente a los Nets. Davis salió como titular y jugó 25 minutos en los que consiguió 8 puntos (3 de 8 en tiros), 2 rebotes, 2 asistencias, un robo y 4 tapones. Malik Monk (22 puntos con 6 de 12 en triples), Russell Westbrook (15 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias) y Carmelo Anthony (13 puntos) redondearon la sólida noche en ataque de unos Lakers que encestaron el 47,2 % de sus tiros. Los de púrpura y oro están teniendo una temporada muy decepcionante y aterrizaron a Nueva York con una preocupante crisis de resultados (tres derrotas en los últimos cinco encuentros). Sin embargo, esta victoria ante los Nets más el regreso de Davis podría darles ánimos renovados para escalar posiciones en el Oeste antes del parón por el All-Star (18-20 de febrero). Lastrados por las bajas de Kevin Durant por lesión y de Kyrie Irving por no haberse vacunado contra el coronavirus, los Nets se encomendaron sin éxito a James Harden (triple-doble con 33 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias). Los locales ganaron el rebote con mucha suficiencia (54 frente a 33 de los Lakers) pero se hundieron con los triples (7 de 27) y sus 18 pérdidas de balón. DAVIS CON GANAS Anthony Davis no quiso pasar desapercibido en su regreso. En su primera intervención conectó un "alley-oop" servido por LeBron James, poco después mostró que su tiro desde media distancia seguía afinado, y luego colocó dos tapones en poco más de cinco minutos. La presentación de los Lakers había sido muy interesante con una evidente intensidad en ataque, pero James Harden, con 11 puntos en un gran arranque, se encargó de calmar los ánimos de los angelinos (15-12 con 6.36 en el reloj). Harden llegó hasta los 16 puntos en el primer cuarto pero nadie en los Nets levantó la mano para apoyarle. Con ese panorama, los Lakers olieron sangre, sacaron pecho con un 60,9 % de acierto en tiros de campo y cerraron el primer parcial con un 2-12 en los últimos dos minutos impulsado por el refuerzo de Malik Monk desde el banquillo (25-33). Carmelo Anthony se sumó a la fiesta de Monk desde el perímetro en el segundo cuarto ante unos Nets sin respuestas en defensa y con poca imaginación en ataque (29-42 con 8.56 para el descanso). Con las esporádicas aportaciones de Patty Mills y LaMarcus Aldridge, los de Brooklyn encontraron algo de desahogo para un Harden que parecía agotado por momentos. Pero los problemas para los locales estaban en una defensa muy frágil y endeble que los Lakers manipularon como quisieron en la primera mitad (53-62). Harden llegó al descanso con 22 puntos (9 de 18 en tiros), pero Monk (16 puntos) y LeBron (15 puntos) lideraron a unos Lakers que metieron el 53,3 % de sus tiros, que consiguieron 20 puntos al contraataque y cuyo único pero fue su dejadez en el rebote (18 frente a 30 de los Nets). LEBRON FINIQUITA EL PARTIDO Los Nets volvieron del vestuario con un punto más de rabia y concentración en defensa para acercarse levemente en el marcador (63-69 con 7.18 por disputarse). Harden, con 11 puntos seguidos, bailaba a un Avery Bradley claramente sobrepasado y frustrado por algunas decisiones arbitrales. Sin embargo, Russell Westbrook se abrió paso en los Lakers con varias penetraciones de mucha garra que mantuvieron a los de púrpura y oro con una ventaja cómoda (76-86 con 2.28 por jugarse). La confianza y seguridad de los Lakers se veía claramente en el joven y sorprendente Austin Reaves, un chico para todo en este equipo y que, dejándose la piel por los rebotes ofensivos o forzando faltas en ataque, condujo a los Lakers a igualar su mayor diferencia en la noche justo antes de encarar el último cuarto (78-92). En el momento más inoportuno, los angelinos se atascaron en una importante sequía anotadora de más de tres minutos en el último cuarto hasta que Anhony la cortó desde el tiro libre. Pese a ello, los Nets no supieron ni pudieron aprovechar ese momento de debilidad de sus rivales debido a sus problemas de pérdidas de balón. Los Lakers se beneficiaron de la desidia de los Nets y LeBron cerró el partido con dos espectaculares mates tras dos robos seguidos. EFE dvp/msp (foto)