104-134: Los Spurs se comen a los Rockets en un duelo de mates entre texanos

Redacción deportes (EE.UU.), 25 ene (EFE).- Los Spurs le dieron una paliza de 30 puntos este miércoles en Houston (EE.UU.) a los Rockets en un partido en el que ambos equipos pelearon a sangre y fuego colgándose de los aros a pesar del dominio de los de San Antonio (104-134). El jugador español Juancho Hernangómez jugó 10 minutos en el último cuarto, cuando el partido ya estaba decidido, y consiguió 3 rebotes para los Spurs. Su compatriota Usman Garuba no jugó por una lesión en la muñeca que, según dijeron los Rockets, le mantendrá fuera de la cancha durante un tiempo indefinido y por la que quizá tenga que pasar por el quirófano. El mejor de los Rockets fue Kevin Porter Jr con 16 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias mientras que por los Spurs, con ocho jugadores por encima de los 10 puntos, destacó Dejounte Murray con un doble-doble de 19 puntos, 5 rebotes, 10 asistencias y 3 robos. Los de San Antonio (18-30) llegaban a Houston en la posición número 13 de la Conferencia Oeste mientras que los Rockets (14-34) recibían a los Spurs un puesto por debajo de la misma tabla, ambos equipos en una temporada de reconstrucción poco afortunada hasta el momento. Los Spurs habían perdido 12 de sus últimos 15 partidos hasta esta noche. Los Rockets, que hoy anotaron solo 9 de sus 34 triples, tienen puestas sus esperanzas en el rookie de 19 años Jalen Green, que en los 32 partidos que ha jugado en su primera temporada ha promediado 14,4 puntos, 3,2 rebotes y 2,2 asistencias. DOMINIO VISITANTE Green fue el primero de los Rockets en anotar el miércoles con un triple a los 34 segundos de un encuentro cuyos primeros minutos se mantuvo muy igualado con sucesivos empates en el marcador. A la mitad del primer cuarto, una efectiva penetración de Green puso en cabeza a los Rockets y un mate seguido de Christian Wood aumentaba la diferencia (17-13 con 5.26 en el reloj). Un pase de Kevin Porter Jr. para el "alley-oop" de Christian Wood permitió a los Rockets mantenerse por encima (23-20 a falta de 2.45), pero un enorme parcial de 0-14 de los Spurs, encabezado por Jakob Poeltl y Tre Jones, abrió una brecha en el luminoso para los visitantes al concluir el primer cuarto (23-34). El segundo cuarto comenzó con un poderoso mate superando a dos contrarios del turco Alperen Sengun de los Rockets (25-34). Fue el primero de un feroz intercambio de mates firmados por Doug McDermott, otro de Segun y uno más de Jakob Poeltl (27-44 con 9.37 para el descanso). A Segun le pitaron técnica por exagerar su celebración frente a Poeltl tras machacar la canasta en su segundo mate. El partido llegó al descanso con una clara ventaja de los Spurs (51-66) gracias a 14 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones de Poeltl. SE ESCAPAN LOS SPURS A los dos minutos de jugado el tercer tiempo, Keldon Johnson quiso seguir con los mates para los Spurs y, como no podía ser de otra manera en este duelo de texanos, fue contestado por otro machaque de Wood para los Rockets (58-72 a falta de 9.43). Los Spurs consiguieron a mediados del tercer parcial su mayor ventaja hasta entonces tras una canasta de Johnson (60-83) Con todo en contra, los Rockets siguieron plantando cara, pero Drew Eubanks de los de San Antonio quiso sumarse a la noche de mates e impuso su altura y poderío en solitario para anotarse el suyo (65-93 con 3.46 por jugarse). Su compañero Lonnie Walker IV también sacó las espuelas y dijo "aquí mandamos nosotros" con otro mate antes de que se terminara el tercer parcial y ya con unos Spurs en escapada (72-105). El legendario entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, levantó el banquillo y puso a jugar a Juancho Hernangómez cuando el partido ya estaba decidido (77-107 a falta de 10.17) y no tenía ningún tipo de historia pese a la garra irrenunciable de los Rockets. EFE ie/dvp/msp