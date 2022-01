Un gran jurado indagará en las presiones de Trump sobre elecciones de 2020

Washington, 24 ene (EFE).- Un tribunal de un condado de Georgia (EE.UU) permitió este lunes que un gran jurado especial ayude a investigar si el expresidente Donald Trump (2017-2021) y otras personas cometieron crímenes al presionar a los políticos de ese estado en relación con los resultados de las elecciones de 2020. Los jueces de la Corte Superior del condado de Fulton aprobaron una petición al respecto de la fiscal de ese territorio, Fani T. Willis, que desde hace casi un año indaga en la posible interferencia de Trump en los comicios presidenciales de 2020, que el entonces mandatario perdió. "El gran jurado especial estará autorizado para investigar todos los hechos y circunstancias directamente o indirectamente relacionados con supuestas violaciones de las leyes del estado de Georgia", escribió el presidente del tribunal, el juez Christopher S. Brasher, en su decisión. Ese jurado de investigación comenzará su trabajo el 2 de mayo y continuará por un periodo "que no superará los 12 meses", añadió Brasher en el documento, obtenido por el diario local "The Atlanta Journal-Constitution". La fiscal había solicitado la semana pasada esa herramienta para avanzar en su investigación, tras denunciar que aunque su departamento ha hecho numerosos esfuerzos para recopilar pruebas e interrogar a testigos, también se ha encontrado con numerosas resistencias. Su pesquisa se centra en parte en la llamada que Trump hizo en enero de 2021 al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el mandatario le pidió que "encontrara" miles de votos a su favor en ese estado, en el que se impuso Biden. En dicha conversación, publicada por el diario The Washington Post, Trump alabó primero al secretario de Estado, para después pedirle que actuase y, ante su negativa, le amenazó con presentar cargos criminales en su contra. Según la fiscal, Raffensperger se ha negado a declarar sin una citación a pesar de ser un testigo "esencial", aunque ha dicho que sí responderá si le cita un gran jurado. Eso llevó a Willis a solicitar que se conforme ese tipo de gran jurado, que ayudará a su oficina a investigar "los hechos y circunstancias relacionados con los posibles intentos de interferencias" en la "legítima" celebración de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, incluidos los comicios presidenciales. En Georgia y otros estados de EE.UU., los grandes jurados especiales no pueden emitir acusaciones criminales, pero sí tienen poder para exigir la comparecencia de testigos bajo citación judicial y la transferencia de documentos, dentro de un proceso que transcurre en secreto. Al terminar su cometido, ese tipo de jurados -compuestos por entre 16 y 23 personas- emiten un informe con sus conclusiones y a veces recomiendan una medida u otra, pero corresponde a los fiscales decidir si acusan o no, algo para lo que necesitarían presentar pruebas a otro gran jurado. EFE llb