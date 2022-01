Suns, Bulls y Cavaliers sudan para ganar en un día de favoritos en aprietos

Los Ángeles (EE.UU.), 24 ene (EFE).- Los Phoenix Suns, los Chicago Bulls y los Cleveland Cavaliers pasaron por aprietos este lunes para vencer en sus partidos ante rivales en horas bajas (Oklahoma City Thunder y New York Knicks) o equipos muy afectados por las ausencias (Utah Jazz). SUNS 115 - JAZZ 109 Los Phoenix Suns sumaron su séptima victoria seguida en un partido muy disputado ante unos Utah Jazz con la enfermería llena y ninguno de los jugadores de su quinteto habitual (Mike Conley, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Royce O'Neale y Rudy Gobert). Chris Paul fue decisivo en el último cuarto con 15 puntos para un total de 27 puntos, 9 rebotes y 14 asistencias, mientras que Devin Booker impulsó a los Suns en el inicio con 17 puntos en el primer cuarto y terminó el encuentro con 33 puntos y 7 rebotes. En los Jazz, que pese a dar una gran imagen esta noche han perdido 8 de sus últimos 10 encuentros, Jordan Clarkson (22 puntos y 5 asistencias) fue el mejor de siete jugadores por encima de los 10 puntos. CAVALIERS 95 - KNICKS 93 Julius Randle tuvo un triple sobre la bocina para ganar el partido, pero el balón no entró y los Cleveland Cavaliers se impusieron a unos New York Knicks que se quedaron a las puertas de la remontada. Kevin Love (20 puntos y 11 rebotes) fue el líder de unos Cavaliers en ascenso que han ganado 8 de sus últimos 10 encuentros, mientras que RJ Barrett (24 puntos y 5 rebotes) fue el más destacado de unos Knicks que no acaban de despegar. BULLS 111 - THUNDER 110 Zach LaVine (23 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) regresó tras su lesión de rodilla en unos Chicago Bulls que ganaban de 28 puntos en el tercer cuarto a los Oklahoma City Thunder pero que acabaron sufriendo muchísimo para llevarse la victoria. Nikola Vucevic (26 puntos y 15 rebotes) fue el máximo anotador de los locales mientras que Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos y 10 asistencias) se encargó de guiar a los visitantes. PELICANS 117 - PACERS 113 En otro partido muy disputado y de alternativas, los New Orleans Pelicans se agarraron a Devonte' Graham (25 puntos y 6 asistencias), Josh Hart (22 puntos y 10 rebotes) y Jonas Valanciunas (16 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias) para doblegar a unos Indiana Pacers encabezados por Duane Washington Jr. (21 puntos). El dominicano Chris Duarte jugó 27 minutos para los Pacers en los que consiguió 14 puntos (4 de 11 en tiros), 4 rebotes, 3 asistencias, un robo y un tapón. En los Pelicans, José Alvarado, consiguió 3 puntos (1 de 4 en tiros), una asistencia y un robo en 12 minutos mientras que el español Willy Hernangómez se quedó sin jugar. CONFERENCIA ESTE: 1.- Miami Heat (30-17) 2.- Chicago Bulls (29-17) 3.- Brooklyn Nets (29-17) 4.- Milwaukee Bucks (30-19) 5.- Cleveland Cavaliers (29-19) 6.- Philadelphia 76ers (27-19) 7.- Charlotte Hornets (26-21) 8.- Boston Celtics (24-24) 9.- Toronto Raptors (22-22) 10.- Washington Wizards (23-24) 11.- New York Knicks (23-25) 12.- Atlanta Hawks (21-25) 13.- Indiana Pacers (17-31) 14.- Detroit Pistons (11-35) 15.- Orlando Magic (9-39) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (37-9) 2.- Golden State Warriors (34-13) 3.- Memphis Grizzlies (32-17) 4.- Utah Jazz (30-18) 5.- Dallas Mavericks (27-20) 6.- Denver Nuggets (24-21) 7.- Minnesota Timberwolves (23-23) 8.- Los Angeles Lakers (23-24) 9.- Los Angeles Clippers (23-25) 10.- Portland Trail Blazers (20-26) 11.- Sacramento Kings (18-29) 12.- New Orleans Pelicans (18-28) 13.- San Antonio Spurs (17-30) 14.- Houston Rockets (14-33) 15.- Oklahoma City Thunder (14-33) PRÓXIMA JORNADA (martes 25 de enero) Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans Detroit Pistons - Denver Nuggets Toronto Raptors - Charlotte Hornets Washington Wizards - Los Angeles Clippers Boston Celtics - Sacramento Kings Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers Houston Rockets - San Antonio Spurs Golden State Warriors - Dallas Mavericks Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves.