Suben los ingresos corrientes de Panamá en 2021 sin llegar al nivel prepandemia

Ciudad de Panamá, 24 ene (EFE).- Los ingresos corrientes acumulados de Panamá en el 2021 totalizaron 7.366,5 millones de dólares, un 8,7 % más que lo presupuestado para el año, pero 9 % por debajo del 2019, antes de la pandemia que provocó una debacle económica en 2020. El director general de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Publio De Gracia, dijo este lunes que los ingresos corrientes acumulados el año pasado reflejaron un superávit de 590,6 millones de dólares con respecto al presupuesto y fueron un 14,6 % superiores al registro de 2020. Pero el acumulado en el 2021 de los ingresos corrientes, que constituyen los ingresos tributarios, los no tributarios y otros, estuvo un 9 % por debajo del monto de 8.098,9 millones de dólares registrado en el 2019, de acuerdo con los datos del MEF. La economía de Panamá se contrajo un 17,9 % del producto interno bruto (PIB) en el 2020 debido a la semiparalización de la economía por causa de las restricciones aplicadas para frenar la pandemia del nuevo coronavirus, y organismos internacionales han calculado que el 2021 crecerá entre un 8 % y 12 %. De Gracia indicó este lunes que según los cálculos preliminares, la recaudación efectiva acumulada de los ingresos tributarios al cierre de diciembre pasado llegó a 4.344 millones de dólares, un 6,72 % por encima de lo presupuestado para el 2021. Los ingresos tributarios en el 2019 llegaron a 5.334,7 millones de dólares, un 18,7 % por encima del registro del año pasado, según las cifras oficiales. El jefe de la Dirección General de Ingresos (DGI) indicó que los ingresos no tributarios alcanzaron en el 2021 los 2.964,2 millones de dólares, un 14,69 % más de los presupuestado y un 18,94 % más que lo recaudado en 2020. En el 2019 los ingresos no tributarios sumaron 2.673 millones de dólares, un 10,8 % por debajo del resultado del 2021, según los datos del MEF. De Gracia afirmó que las medidas de alivio tributario aprobadas en medio de la pandemia contribuyeron con la recaudación de 282,02 millones de dólares, "en beneficio de 259.947 contribuyentes y un sacrificio fiscal de 93.443.816 dólares". Por su parte, el viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, dijo que en el 2021 se lograron "alcanzar las metas" tributarias "establecidas en el Presupuesto General del Estado y sobrepasar las recaudaciones del año 2020", indicó un comunicado oficial. Almengor atribuyó el alza en los ingresos corrientes en el 2021 a proyectos "como el nuevo método de facturación, que resultó en un incremento de contribuyentes reportando impuestos de consumo". El viceministro de Finanzas agregó que la meta establecida para la actual vigencia fiscal es de 9.500 millones de dólares en recaudación, agregó el MEF en su comunicado.