Shapovalov: “No sólo juegas contra él, también compites contra el juez”

Melbourne (Australia), 25 ene (EFE).- El canadiense Denis Shapovalov (14), que mostró su enfado por el tiempo que su rival, Rafael Nadal (6), se tomó entre puntos y sets, explicó que en este tipo de partidos “no sólo juegas contra él, también compites contra el juez árbitro”. “Le respeto pero tiene que haber ciertos límites. No solo juegas contra él, también compites contra el juez árbitro. Es muy duro y frustrante sobreponerte a todo esto”, agregó el joven canadiense después de perder en los cuartos de final del Abierto de Australia ante el español por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-4. “Me equivoqué al decir que son corruptos, pero me quedo con mi versión. Es injusto ver las veces que Rafa se sale con la suya en esto. Por supuesto que le digo algo al juez porque estoy listo para sacar y el reloj se acerca al final”, detalló un Shapovalov, que eliminó en su anterior ronda al alemán Alexander Zverev (3). “En los últimos sets he sido mejor. Es muy duro pero ha sido un buen torneo en líneas generales”, comentó tras quedarse a las puertas de las que hubieran sido sus segundas semifinales de ‘slam’. El canadiense nacido en Tel Aviv incidió en lo injusta que es la situación en su opinión y añadió que en la edición pasada él no pudo ir al baño en el mismo descanso en el que recibió atención médica. “Claro que recibe trato preferente, se toma mucho tiempo entre puntos y sets, por eso tardamos tanto. ¿Cómo puedes recibir atención médica e ir al baño en el mismo descanso?”, dijo un Shapovalov que mantiene un 1-4 desfavorable en el cara a cara con el manacorí. EFE jcs/og