Rebeldes del Yemen amenazan con atacar la Expo de Dubái después de Abu Dabi

Manama, 25 ene (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen advirtieron hoy a través de sus canales de propaganda de que podrían atacar la Expo de Dubái, después de haber lanzado dos ataques contra la vecina Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), y de que el primero de ellos causara tres muertos en una zona industrial. En una serie de advertencias distribuidas por la aplicación de mensajería Telegram, los hutíes aseguraron que "Emiratos no es (un país) seguro" y mostraron imágenes de varios posibles objetivos de ataques, entre ellos la Expo 2020 que se celebra en Dubái. "Vuestra economía se hundirá", afirmó el grupo rebelde chií, intentando golpear el sector de mayor importancia para EAU, que se ha erigido como un país seguro para inversiones y empresas extranjeras, en una región de gran inestabilidad política y conflictos armados. También aseguraron que la torre más alta del mundo, Burj Jalifa (828 metros), situada en el centro de Dubái y uno de sus principales atractivos turísticos, "no es segura". Los panfletos de los hutíes aparecen tan sólo un día después de que el movimiento armado que controla amplias zonas del Yemen, incluida la capital Saná, lanzara misiles contra Abu Dabi y su portavoz militar, Yahya Sarea, recomendara a las "empresas extranjeras e inversores que se vayan, ya que Emiratos se ha convertido en un país inseguro". Tanto las autoridades emiratíes como el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunciaron que habían interceptado dos misiles de forma exitosa antes de que impactaran y que estos no provocaron víctimas, y las fuerzas estadounidenses apuntaron a que su objetivo pudo ser la base aérea de Dafra, próxima a Abu Dabi. El portavoz del Pentágono, John Kirby, declaró ayer en una rueda de prensa: "Obviamente, nos tomamos esto muy seriamente". La semana pasada, los hutíes sí lograron golpear dos objetivos en Abu Dabi, una zona del aeropuerto internacional y el área industrial, provocando la muerte de tres trabajadores y heridas a seis en ese último lugar. Ese sorpresivo ataque de los rebeldes contra EAU, muy poco habitual frente a los ataques contra Arabia Saudí, fue en represalia al apoyo de las fuerzas emiratíes a unas brigadas progubernamentales en la guerra del Yemen, que arrebataron a los hutíes una estratégica provincia, en la que se considera una de las mayores conquistas de las tropas oficialistas en los últimos años. EFE bar-fc/cgs/si