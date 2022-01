Ranking Spotify en Estados Unidos: top 10 de las canciones más populares de hoy martes, 25 de enero

En un mercado tan saturado como el musical, las plataformas de transmisión por internet luchan por contar con las mejores producciones. Spotify no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte competidor, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 canciones con más reproducciones.

Hablamos del listado que las clasifica según el promedio de oyentes según la hora, el día o la semana. Si te interesa conocer qué está in en la actualidad, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. We Don't Talk About Bruno

Tras acumular 1.330.627 reproducciones, el temazo de Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto - Cast se mantiene en primer lugar.

2. pushin P (feat. Young Thug)

«pushin P (feat. Young Thug)» de Gunna y Future se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.043.373 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la segunda posición.

3. Super Gremlin

«Super Gremlin», interpretado por Kodak Black, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 899.847 reproducciones.

4. Surface Pressure

El sencillo más reciente de Jessica Darrow ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Surface Pressure» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 886.954 más de reproducciones.

5. Heat Waves

«Heat Waves» de Glass Animals es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 852.154 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Cosechar éxitos es sinónimo de Lil Nas X. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)», debute en la sexta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 727.740 reproducciones de primera entrada?

7. STAY (with Justin Bieber)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a The Kid LAROI. Quizás por esto es que «STAY (with Justin Bieber)» debuta en el ranking directamente en el séptimo lugar, pues alcanzó un total de 710.401 reproducciones.

8. abcdefu

Lo más nuevo de GAYLE, «abcdefu», entra directamente a la octava posición de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 624.275 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

9. I Love You So

Tras haberse reproducido 610.456 veces, «I Love You So» de The Walters se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 9.

10. Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends

«Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends» de Imagine Dragons se vende como pan caliente. Ya lleva 575.027 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 10.

Spotify se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.