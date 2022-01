Ranking Spotify en Chile: top 10 de los pódcast con más reproducciones de hoy martes, 25 de enero

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Spotify cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con los pódcast más escuchados en Chile, que clasifica los títulos según quién está escuchando qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

2. Tomás Va A Morir

Todos los temas sirven para disfrutar los eventuales últimos meses de vida de Tomás.

3. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

En este podcast hablamos de emociones. De tus mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibrado/a? La gestión emocional es la CLAVE para vivir una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderlo! ¿La puerta de entrada a este proceso? Psicología al Desnudo. De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti. www.psimammoliti.com

4. Weona Que Creici

No es fácil dejar la adolescencia atrás, menos cuando ya eres una señora de 30 años.El Wilo y la María Fernando intentan ser podcasters de verdad, hablando de noticias y de actualidad, aunque siempre terminan hablando de su tema favorito: Ellxs mismxs.

5. Despertando Podcast

¿Qué pasaría si dedicas 5 minutos al despertar para ponerle una intención y un propósito a tu día? Despertando es un podcast de 5 Minutos producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas que te acompaña todas tus mañanas para cambiar tu estado de ánimo y por consecuencia, tu realidad. Empieza tu día con mente, cuerpo y espíritu alineados para una vida más consciente.Síguenos en @despertandopodcast y en Youtube de Despertando + Durmiendo. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

6. Pensar de Nuevo

El cerebro humano es la máquina más potente que se ha creado en la historia de la humanidad. El neurocientífico Facundo Manes te invita a descubrir los secretos de esa maravilla que llamamos mente. Hoy, más que nunca, es momento de Pensar de nuevo. Sólo en Spotify.

7. Creepyhunters: El Misterio del Cenote

Un grupo de adolescentes, en un tranquilo pueblo costero en la Riviera Maya, acepta un challenge que consiste en pasar una noche en el enigmático cenote Xibalbá. Lo que comienza como un juego se transforma rápidamente en una pesadilla, cuando la pandilla se encuentra con un equipo de investigadores que han descubierto algo que nunca debió ser encontrado.Los Creepyhunters de San Abelino tendrán la oportunidad de registrar en primera persona ese descubrimiento. Si es que logran sobrevivir. Creepyhunters en un podcast original de Spotify. Escrita por Julio Rojas.

8. Aprende a Meditar

‘Aprende a Meditar’ es un podcast que te ayuda a acelerar tu despertar espiritual integrando el hábito de meditación a tu vida. Utilizamos la tecnología de Meditación Kundalini para alinearnos a nuestro más alto destino. La intención principal de este podcast es enseñarte a meditar y ayudarte a que el camino hacia la evolución de tu alma sea mucho más ligero. De la mano de Andrea Maria, a través de sus experiencias aprenderás herramientas fáciles para convertirte en tu mejor versión. Recuerda… si puedes respirar, puedes meditar. Aprende a meditar es un podcast Original de Spotify. Escúchalo gratis y recuerda compartirlo con familiares y amigos que se puedan beneficiar de estas meditaciones.

9. Horóscopo de Hoy

¡Bienvenido a Horóscopo de Hoy, un programa que te dará un pronóstico diario de tu propia vida! Aquí te guiaremos en temas sobre crecimiento personal, carrera profesional, el amor y todo lo que las estrellas tienen para ofrecer. Horóscopo de Hoy es un Original de Spotify.

10. Emisor Podcasting. - Ave de Presa

En el Sur de Chile, mujeres jóvenes han aparecido brutalmente asesinadas. La policía cree que tiene al culpable. Una joven y tenaz detective piensa distinto. Sara Cardenal está a punto de enfrentarse a la cacería de su vida, sin saber que ella es la presa. Una nueva audioficción de Emisor Studios. Con Giannina Fruttero y Álvaro Rudolphy.

Los pódcast forman parte de nuestras vidas, a pesar de su reciente creación. Spotify nos consiente con una oferta enorme y de gran calidad para los usuarios en Chile.

Aquí, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para seleccionar algunos nuevos favoritos. Ya sabes que los encontrarás siempre en Spotify.

¿Viste cuál será tu nuevo preferido? ¿Te apetece escuchar una temporada completa? ¡24 horas diarias se quedarán cortas para que te estés al corriente!