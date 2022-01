Ranking Disney+ en Estados Unidos: top 7 de las series preferidas de hoy lunes, 24 de enero

Disney+ nos facilita a sus suscriptores la lista de las 7 series más vistas en Estados Unidos en su plataforma de transmisión. Si deseas conocer cuáles son los contenidos más exitosos en términos de audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su sitio web o aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. El libro de Boba Fett

El legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand deben navegar por el inframundo de la galaxia cuando regresen a las arenas de Tatooine para reclamar el territorio que una vez gobernó Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

2. Los Simpson

Comedia americana de animación creada por Matt Groening para la compañía Fox. La serie es una parodia satírica del estilo de la clase media americana encarnada por una familia con ese mismo nombre, compuesta por Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. La trama se desarrolla en la ciudad ficticia de Springfield y parodia la cultura, la sociedad, la televisión estadounidense y muchos otros aspectos de la condición humana.

3. Los secretos de Sulphur Springs

Griffin Campbell, de 12 años y su familia se trasladan a la pequeña ciudad de Sulphur Springs y se hacen con la propiedad de un hotel abandonado del que se rumorea que está embrujado por el fantasma de una niña que desapareció hace décadas. Griffin se hace amigo de Harper, una compañera de clase de ojos brillantes y obsesionada con el misterio y juntos descubren un portal secreto que les permite viajar en el tiempo. En el pasado, intentarán descubrir la clave para resolver este misterio sin resolver, un misterio que afecta a todos sus allegados.

4. Spidey y su superequipo

Sigue a Peter Parker, Gwen Stacy y Miles Morales y sus aventuras mientras los jóvenes héroes se unen a Hulk, Ms. Marvel y Black Panther para derrotar a enemigos como Rhino, Doc Ock y Green Goblin y aprender.

5. Ojo de Halcón

Ahora como un ex Vengador se encuentra en una misión simple: la de reunirse con su familia por Navidad. Pero no lo tendrá tan fácil cuando alguien del pasado de Barton amenaza con echar a perder mucho más que el espíritu navideño. Pero no se encontrará solo, ya que tendrá la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con un día en convertirse en una super heroína que siempre ha soñado llegar a ser.

6. The Mandalorian

En el anárquico período tras el hundimiento del Imperio Galáctico, un cazarrecompensas con armadura conocido solo como El Mandaloriano emprende una misión bien remunerada aunque enigmática.

7. El mundo según Jeff Goldblum

En El mundo según Jeff Goldblum, Jeff nos acompaña en una aventura entretenida, alegre y perspicaz. En cada uno de estos 12 episodios, Jeff Goldblum tira del hilo de un objeto sorprendentemente familiar para descubrir un mundo de conexiones sorprendentes y de ciencia e historia fascinantes. Zapatillas deportivas, helado, café, cosmética y muchas otras cosas, Jeff nos enseñará cómo hasta el objeto más sencillo tiene un trasfondo increíble y a veces enigmático. Visto con su curiosidad e inteligencia, nada es lo que parece. Estas "maravillas modernas" son tan comunes que a veces damos por sentada su existencia.. pero Jeff Goldblum no.

¿Sabías algo acerca de todos estos exitazos que están arrasando en Disney+?

La plataforma está conquistando a sus suscriptores con estos títulos y cada vez son más las visualizaciones. ¿Qué otros planes tiene esta compañía para nosotros? ¿Seguirá sorprendiéndonos este año?

Parece que tendremos que esperar para conocerlos.