Ranking Apple en Uruguay: top 10 de los pódcast favoritos de hoy martes, 25 de enero

1. The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

A few years ago I was a broke, university dropout, living in one of the worst parts of the country, alone, with nothing but a laptop & a dream. Fast forward a few years, I’m the 29 year old ex CEO of one of the UK’s fastest growing companies. That company is called Social Chain. My world is intense, sometimes crazy, always challenging and always unpredictable. This podcast is simple, every week I’m going to share insights with you from guests with different backgrounds, experiences and learnings. I want to give you a look into what it’s like behind the scenes, being an entrepreneur, the..

2. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental. Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar. www.psimammoliti.com | Podcast por @psi.mammoliti |

3. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

4. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

5. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.

6. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 35 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

7. Siendo el Proceso

Despierta, aprende algo nuevo y descubre como lograr tu mejor versión con "Siendo el Proceso". Cada episodio, guiado por Ale Haro, será una revelación.

8. A TODO SI

Vamos a decirle SÍ a la vida Sí a aventarte Sí a seguir tus sueños Sí a creértela Sí a las oportunidades Sí a saber decir no Sí a crecer tu negocio A TODO SÍ Podcast por Stephanie Rodríguez y Evelyn Cornejo

9. Club del Inversor

Una comunidad activa que trabaja en pro de que todos seamos inversores.

10. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

