Ranking Apple en Estados Unidos: top 10 de las canciones más populares de hoy martes, 25 de enero

1. pushin P (feat. Young Thug)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Gunna y Future. Quizás por esto es que «pushin P (feat. Young Thug)» debuta en el ranking directamente en el primer puesto.

2. Super Gremlin

«Super Gremlin» de Kodak Black se mantiene en segundo lugar.

3. Hrs and Hrs

«Hrs and Hrs» de Muni Long se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la tercera posición.

4. Cold December

El sencillo más reciente de Rod Wave ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Cold December» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. We Don't Talk About Bruno

«We Don't Talk About Bruno» de Carolina Gaitán La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto Cast va en descenso: ya llega al quinto lugar.

6. P power (feat. Drake)

Cosechar éxitos es sinónimo de Gunna. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «P power (feat. Drake)», debute en la sexta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

7. No Switch

Con una diferencia favorable de 1, «No Switch» de YoungBoy Never Broke Again se sitúa hoy en el puesto 7 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

8. Bring It On

El hit de YoungBoy Never Broke Again se encuentra en octavo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

9. Bring The Hook

«Bring The Hook» de YoungBoy Never Broke Again es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. Fish Scale

«Fish Scale» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de YoungBoy Never Broke Again está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

