¿Quién es quién en Benidorm Fest, el trampolín de España a Eurovisión 2022?

Benidorm (España), 25 ene (EFE).- España se dispone a elegir en el primer Benidorm Fest a su representante para Eurovisión 2022 con las expectativas tan altas que ya ha conseguido el primer puesto en las incipientes apuestas para la gran final del 14 de mayo en Turín (norte de Italia). Tras la renuncia de Luna Ki, serán trece finalmente los participantes divididos en dos semifinales que arrancan este miércoles, 26 de enero, que continuarán el jueves 27 y que proclamarán al primer vencedor de este nuevo sistema de elección entre ocho finalistas el próximo día 29. - VARRY BRAVA, "Raffaella": El trío parecía la opción natural del "indie" para darle un giro a las candidaturas nacionales al estilo de La Casa Azul. Su música y sus puestas en escena son desenfadadas, orgullosamente "horteras", de mal gusto, y, tras más de una década en grandes festivales y salas del país, llegan a la ciudad mediterránea de Benidorm con espíritu setentero y una de las mejores canciones de su repertorio. - AZÚCAR MORENO, "Postureo": Son leyenda de Eurovisión por la fuerza del "Bandido" y por su famosa espantada del escenario. Regresan con un tema con esa personalidad entre el pop racial y bailable y la rumba suburbial, pero, aun con su recién estrenada producción más potente, quizás les pese todavía demasiado el recuerdo del éxito que las llevó al quinto puesto en el festival de 1990. - BLANCA PALOMA, "Secreto de agua": Digna representante del empuje actual que tienen voces delicadas y emotivas como las de Valeria Castro, Rosalía o María José Llergo. Su catártica canción, una especie de canto de ninfa con dejes flamencos, será uno de los dos únicos temas lentos de la selección, con una pequeña subida emocionante: "Ya no habrá quien la detenga su canto al volar". - UNIQUE, "Mejores": Una buena parte de la audiencia tradicional de Eurovisión extraña a las "boy bands". Ahí es donde juega su mejor baza este cuarteto de pop melódico que se actualiza con sonidos de urbano latino, como en este tema de querencia épica que habla de progresar juntos. En Benidorm Fest habrá, además, acrobacias. - TANXUGUEIRAS, "Terra": El trío de pandereteiras (mujeres que tocan la pandereta) es uno de los grandes favoritos al triunfo desde antes siquiera de que Benidorm Fest fuese una realidad e, impulsadas por el público, presentaron esta fusión de folk con electrónica. Su directo sabe además cómo prender fuego, máxime con una arrolladora percusión y su cántico ancestral, como un aquelarre al calor de las hogueras. - CHANEL, "SlowMo": Su mayor hándicap es sostener durante tres minutos una canción canónina de los sonidos urbanos y latinos actuales que, tras el primer minuto, ya ha descubierto todos sus secretos. No obstante, tras los ensayos de su apabullante puesta en escena, hay quien habla de ella como la "tapada" de la edición. ¿Será esta cantante, bailarina, actriz y diva bregada en musicales la griega Eleni Foureira de Benidorm Fest? - XEINN, "Eco": Bailable, aeróbico y desenfadado, no se suele hacer música así en España, con un pie en las típicas producciones suecas y otro en el "synth pop" de los años 80, tras la estela de A-ha hasta en el falsete de su jovencísimo intérprete, que empezó a labrar su fama con versiones en internet. Ahora bien, tras apuestas como la de Grecia en Eurovisión 2021, ¿no llega tarde? - MARTA SANGO, "Sigues en mi mente": Esta joven ya mostró en el concurso televisivo musical OT 2018 una singular personalidad que aquí la lleva a homenajear el pop de los 80 en una canción que barre la nostalgia amorosa con una melodía alegre y orgullosamente naif en la que los teclados, con el sello de Guille Mostaza como productor, juegan un papel tan importante como la voz. - JAVIERA MENA, "Culpa": Con cuatro discos a la espalda y éxitos que son referente LGTB+ como "Espada", la chilena afincada en España llega a Benidorm Fest con un pop electrónico muy en su línea y en la del Eurovisión más moderno para hablar de desprenderse de la presión externa en pos de la libertad. - GONZALO HERMIDA, "Quién lo diría": Su timbre y candor son lo mejor de la apuesta de este joven compositor e intérprete que, aliado con David Santisteban, busca emocionar con una balada bucólica de raíz andaluza, tan habitual en España a través de artistas como Manuel Carrasco o Pablo López. A causa de su positivo por covid-19 no podrá cantar en directo en las semifinales y, en su lugar, se emitirá el videoclip de la canción. - RIGOBERTA BANDINI, "Ay Mama": Autora de uno de los éxitos del pop alternativo de 2021, "Perra", era otra candidata demandada por los seguidores de Eurovisión, que han posicionado su nuevo tema como el favorito a la victoria. Inesperado en sus giros, no tan inmediato como algunos de sus competidores, este himno a la maternidad y a la libertad del cuerpo femenino son tres canciones en una, con un final que pide desfase y pechos al aire "al puro estilo Delacroix". - RAYDEN, "Calle de la llorería": Ocho meses tardó este excampeón de la Pelea de Gallos que llena escenarios en pulir la producción de un corte de letra rauda que reivindica la vulnerabilidad sobre un fondo de palmas tribales. Incluyendo su videoclip, es la candidatura más cerrada de Benidorm Fest y también una de las favoritas de los extranjeros por su originalidad. - SARA DEOP, "Make You Say": "Alegría y toque latino para levantarte a bailar" es lo que ofrece la benjamina de este primer Benidorm Fest, a la que muchos descubrieron como concursante de "La Voz Kids" hace cinco años, cuando solo tenía 13. Su salto a la madurez musical llega con este corte sensual, pero sin espacio para la sorpresa, demasiado anclado a su fórmula de base. Por Javier Herrero