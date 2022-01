Presidenta electa hondureña agradece mensaje de José Mujica

Tegucigalpa, 24 ene (EFE).- La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, agradeció este lunes al expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica por el saludo de felicitación que le transmitió. "Compañero Pepe Mujica, con mucha alegría recibo este mensaje, de solidaridad, libertad, y esperanza en nuestros pueblos, sin doblegarme. Gracias por tus sabias palabras", respondió Castro a las palabras de Mujica mediante un vídeo. Mujica expresó que "a veces en el sur nos llega una noticia grata, tonificante, y una de ellas ha sido la historia reciente de ese tu país, Xiomara Castro, tan martirizado por la historia, tan golpeado por la realidad por la incomprensión política". "Y siento profundamente con mi gente no poder estar -en la toma de posesión el próximo jueves- para darte un abrazo estimada compañera, que no te conozco, pero te presiento por la trayectoria tuya, de tu pareja (el expresidente Manuel Zelaya) y la historia de tu pueblo", subrayó Pepe Mujica. Además, le expresó a Castro que le desea, "de todo corazón, que tengas la apertura y la solvencia y el apoyo necesario para darle un respiro a tu pueblo, a tu sociedad y abrir un hilito de esperanza en el largo martirologio de América Central". "Desde el sur, un abrazo querida compañera y en ti a todos tus compatriotas que también son parte de mis compatriotas. Hasta siempre", concluyó diciendo el expresidente uruguayo. Xiomara Castro, de 62 años, es la primera mujer en llegar a la Presidencia de Honduras, además de ser la que más votos ha obtenido en la historia política del país y quizá la única gobernante cuya elección no ha sido cuestionada por ningún sector de la oposición. La presidenta obtuvo 1,7 millones de votos en las elecciones generales del 28 de noviembre pasado con la bandera del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda). EFE gr/ga