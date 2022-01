Piden al gobernador de Florida que anule decreto que afecta a niños migrantes

Washington, 25 ene (EFE).- La Federación Hispana y un centenar de individuos y organizaciones pidieron este martes al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que anule su decreto por el cual prohibió las licencias de albergues que cuidan de niños migrantes. En cumplimiento de la orden ejecutiva de DeSantis, el Departamento de Infancia y Familia de Florida determinó a mediados de diciembre pasado que el reasentamiento de los niños migrantes no cumple con el requisito de "evidencia de necesidad" definido por la ley. Como resultado, el Gobierno estatal ordenó el fin de la emisión o renovación de las licencias por las cuales Florida contrata a esos albergues para alojar a menores de edad y dio 45 días para que estas instalaciones rechacen a menores inmigrantes enviados por el Gobierno federal, medida que entraría en vigencia en los próximos días. Los migrantes menores de edad que llegan a la frontera son transferidos al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una dependencia del Departamento de Salud, y mientras se localiza a sus familiares quedan alojados en albergues o residencias. La carta enviada a DeSantis por la Federación Hispana y otras organizaciones califica la medida dispuesta por DeSantis como "inhumana e injusta", y señala que "pone a cientos de niños que esperan reunirse con sus familias en riesgo de ser desplazados". Si la orden ejecutiva entra en vigor, añadieron, "estos albergues tendrán prohibido el dar refugio temporal a niños, documentados e indocumentados, que necesitan cuidado". Los menores de edad que reciben albergue en hogares e instituciones "huyen de la violencia y los desastres naturales en sus países de origen", sostuvo el presidente de la Federación Hispana, Frankie Miranda. "Los niños tienen todo el derecho a buscar refugio y esperan ser reubicados con sus familias y patrocinadores en Estados Unidos sin que se les use como ficha en el juego político", agregó. "En lugar de reunirlos con sus familias el gobernador DeSantis los mantiene separados con su decreto xenófobo y antiinmigrante". Esta carta se suma a otra enviada el pasado día 21 por cientos de líderes religiosos de Florida en la que le instaron a que suspenda su orden ejecutiva que pone a los albergues que reciben fondos federales en riesgo de cerrar. En la carta, los firmantes aseguran que "los niños vulnerables, independientemente de dónde hayan nacido, tienen el derecho y la dignidad inherente a recibir amor y cuidados. Florida no debe ser quien diga que no hay sitio" para ellos. Según datos oficiales, más de 11.000 menores no acompañados fueron entregados a los patrocinadores en Florida entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. EFE jab/abm