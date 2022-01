Picheo zurdo, un punto luminoso de República Dominicana para la Serie del Caribe

Santo Domingo, 25 ene (EFE).- Los Gigantes del Cibao aún no han anunciado su plantilla para la Serie del Caribe, pero para un juego como el del próximo viernes en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, un aspecto fuerte del equipo en el torneo debe ser su picheo zurdo. En una serie corta, contar con picheo de mano zurda puede ser vital para salir por la puerta grande, ya que muchos de los equipos, por no decir todos, suelen depender de bateadores de esta mano y muchos otros ambidiestros, que por lo general presentan mayores dificultades para batear ante picheo de brazo izquierdo. Durante toda la postemporada, los campeones del béisbol dominicano dependieron de una rotación de lanzadores zurdos, los cuales los lideraron hasta la corona y podrían estar en uniforme en la Serie del Caribe. El lanzador estadounidense Tyler Alexander fue una de esas piezas claves en el éxito de los de San Francisco de Macorís, liderando la rotación abridora de los guiados por el colombiano Luis Urueta. El zurdo de 27 años tuvo registro de 5-3 con 2.32 de efectividad en 11 aperturas en su labor en el campeonato de béisbol invernal dominicano, en el cual mostró su capacidad para mantenerse con solvencia, por cinco o más entradas en el montículo. El veterano Raúl Valdés, quien reforzó a los campeones en la postemporada, no necesita presentación en cuanto al béisbol caribeño, ya que ha mostrado su talento ante la gran mayoría de los bateadores del Caribe, siendo parte de un gran número de selecciones que han participado anteriormente en el evento regional. Enny Romero fue otro de los brazos que llegó a reforzar la escuadra dirigida por Urueta. El veterano zurdo, dueño de una poderosa bola rápida, que combina con una excelente curva para hacer de out, es otra pieza que rendiría buenos frutos en el clásico caribeño, ya que puede y salir desde el relevo. Reymín Guduán fue el paño de lagrimas de Urueta, en los momentos que el equipo necesitaba de un lanzador que saliera retirar a sus rivales ante alguna amenaza inminente, el zurdo de 29 años, ha demostrado que no teme a las situaciones de presión y que confía en tirar todos sus lanzamientos sin importar si el conteo es desfavorable. Más allá de los lanzadores zurdos con los que ya cuenta en su plantilla, los Gigantes podrían agregar a los también zurdos, Dan Otero y Fernando Abad, quienes lanzaron para las Estrellas Orientales en la final. El panameño fue el líder de la rotación de los verdes y fue el único de sus abridores en tener una apertura de calidad. Abad cuenta con experiencia de Grandes Ligas y en su papel de cerrador, generalmente salió a lanzar en momentos en los que la situación del juego se definía por la mínima, por lo que sabe trabajar en momentos de presión. Cada uno de estos lanzadores cuenta con experiencia y sabe lanzar ante bateadores zurdos y derechos, sin mostrar debilidades en su labor, un factor que sin dudas proveería a los Gigantes, representante de la liga dominicana en la Serie del Caribe, de un gran arsenal para detener el avance de las ofensivas rivales.