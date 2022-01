Paraguay subió al 80 % el aforo para recibir a Uruguay por las eliminatorias

Asunción, 25 ene (EFE).- Paraguay aumentó al 80 % el aforo del estadio General Pablo Rojas, conocido como La Nueva Olla, de Asunción, para recibir a Uruguay este jueves 27 en la decimoquinta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022. Según informó este martes la cuenta oficial en Twitter de la Albirroja, ha quedado habilitado el 80 % de la capacidad del estadio frente al 50 % permitido anteriormente, por lo que podrán ingresar unos 36.000 aficionados al encuentro. Sin duda, la importancia del duelo para Paraguay, que se juega su último cartucho ante Uruguay, ha hecho que las autoridades deportivas contemplaran la necesidad de aumentar el aforo permitido, pese al alto número de contagios de covid-19 en las últimas semanas por la entrada de la variante ómicron en el país suramericano. Los menores de 12 años tendrán prohibida la entrada al recinto deportivo, que pertenece al club Cerro Porteño. En diciembre pasado, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) informó del cambio de escenario para el duelo Paraguay-Uruguay del habitual Defensores del Chaco a La Nueva Olla, que fue inaugurado en 1970 y reinaugurado en 2017 con capacidad para 45.000 personas. Paraguay recibirá el jueves 27 a Uruguay en un duelo entre dos selecciones necesitadas de puntuar si no quieren despedirse de sus aspiraciones de llegar al Mundial de Catar 2022. La Albirroja es penúltima, con 13 puntos, tres menos que la Celeste, que ocupa la séptima plaza, aunque igualada con Chile pero con peor balance goleador que la Roja. Los de Guillermo Barros Schelotto tienen previsto entrenar tanto hoy como mañana para afinar los últimos detalles antes de recibir este jueves a Uruguay, que cuenta con el debut de Diego Alonso en su banquillo después de casi 16 años con Óscar Washington Tabárez como seleccionador. Paraguay acumula una serie de bajas por lesión a la que se unió en las últimas horas la negativa del CSKA Moscú a ceder a Jesús Medina. En su rueda de prensa previa al encuentro, el técnico argentino comentó que la baja de Celso Ortiz se debe a que el jugador no está al cien por cien de su rendimiento, por lo que, tras hablar con él, optó por no llamarlo. Tampoco forman parte de la lista los hermanos Óscar y Ángel Romero, quienes siguen sin equipo desde que salieron del San Lorenzo argentino en agosto de 2021, ni los lesionados Andrés Cubas, Omar Alderete y Alejandro Romero Gamarra.