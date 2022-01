Martial llegará a Sevilla en las próximas horas para firmar hasta final de temporada

Sevilla, 25 ene (EFE).- El delantero francés del Manchester United Anthony Martial tiene previsto llegar en las próximas horas a Sevilla para formalizar su cesión hasta final de temporada con la entidad sevillista, una vez que pase el trámite del reconocimiento médico, informaron a Efe fuentes de la operación. Martial tendría previsto tomar un vuelo privado en Mánchester que aterrizará en el aeropuerto de San Pablo durante la tarde de este martes, según las mismas fuentes. El acuerdo entre los dos clubes para la cesión del delantero internacional francés no contempla opción de compra y compromete al Sevilla a abonar el salario del futbolista durante los meses que quedan de campaña, si bien el club inglés no cobrará compensación alguna por el préstamo. Anthony Martial, de 26 años e internacional absoluto en 30 ocasiones con Francia, jugó en el Olympique de Lyon y el AS Mónaco antes de fichar por el Manchester United en el verano de 2015 a cambio de unos 80 millones de euros, una cantidad que entonces marcó un récord en el fútbol galo. En las seis temporadas y media que lleva en Mánchester, Martial ha disputado 269 partidos oficiales en los que ha marcado 79 goles y ha contribuido a la conquista de una Liga Europa, una FA Cup, una Supercopa inglesa y una Copa de la Liga.