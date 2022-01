Martes, 25 de enero de 2022 (23.00 GMT)

UCRANIA CRISIS UE Borrell alerta de que vivimos "el momento más peligroso” tras la Guerra Fría Bruselas (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió este martes de que Europa está viviendo “el momento más peligroso” desde el fin de la Guerra Fría, principalmente a causa de la tensión entre Ucrania y Rusia. “Sí, Europa está en peligro”, reconoció Borrell durante una conferencia sobre la situación de seguridad organizada por el Servicio Europeo de Acción Exterior, como ya alertó hace unos meses al presentar su propuesta para que la UE sea más autónoma a nivel de defensa, conocida como “Brújula Estratégica”. UCRANIA CRISIS Rusia espera la respuesta de Occidente, pero no afloja la presión Moscú (EFE).- Rusia sigue pendiente de la respuesta por escrito que Washington y la Alianza Atlántica deben entregarle esta semana sobre las garantías de seguridad que exige para frenar la expansión de la OTAN, pero no afloja la presión y rechaza cualquier desescalada en Ucrania. En una nueva exhibición de músculo militar, Moscú informó este martes de ejercicios aéreos de envergadura en la península de Crimea, anexionada en 2014, y dos regiones próximas a Ucrania, la de Rostov y Krasnodar. UCRANIA CRISIS Ucrania refuerza su defensa con ayuda militar occidental para contener a Rusia Kiev (EFE).- El Ejército ucraniano, ante un eventual ataque de Rusia, espera reforzar más su defensa con las armas que le han enviado EEUU y el Reino Unido y las que han autorizado Lituania, Letonia y Estonia. Hoy llegó a Kiev un nuevo avión con asistencia militar estadounidense para las Fuerzas Armadas de Ucrania, que aterrizó en el aeropuerto capitalino de Boríspol, según pudo constatar Efe. Se trata del tercer avión con armamento estadounidense que llega a Ucrania en los últimos días. Durante el fin de semana Washington ya entregó a Kiev más de 170 toneladas de armas. UCRANIA CRISIS Biden "no tiene intención" de desplegar fuerzas de EEUU o la OTAN en Ucrania Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que no tiene "intención" de desplegar fuerzas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania, pero avisó de "serias consecuencias económicas" para Rusia si lleva a cabo una incursión en territorio ucraniano. "No tenemos intención de desplegar a fuerzas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania", dijo Biden al ser preguntado por la prensa. El mandatario insistió en que Washington y sus aliados están preparados para imponer sanciones sobre Rusia y, además, dijo que está preparado para sancionar directamente a su homólogo ruso, Vladímir Putin, algo que sus antecesores han evitado. UCRANIA CRISIS EEUU asegura que coordina la carta a Moscú con aliados y "no habrá sorpresas" Washington (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. afirmó este martes que "no habrá sorpresas" en la respuesta a las garantías de seguridad exigidas por Moscú, que será enviada esta semana y está siendo coordinada con la OTAN, Kiev y los socios europeos. Así lo señaló en una rueda de prensa el portavoz de la cartera de Exteriores, Ned Price, quien habló del contenido de la misiva que Washington enviará a Moscú esta semana, en medio de la tensión ante una posible invasión rusa de Ucrania. El funcionario remarcó que Washington ha "consultado de manera extensa" con sus aliados y socios la respuesta a Rusia. UCRANIA CRISIS EEUU habla con sus aliados europeos sobre posibles alternativas al gas ruso Washington (EFE).- Estados Unidos está llevando a cabo conversaciones con sus aliados europeos para "identificar" alternativas al gas ruso en otras partes del mundo, como el norte de África u Oriente Medio. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, admitió este martes en su rueda de prensa diaria que una posible disrupción de los suministros de energía que pasan por suelo ucraniano afectaría de forma "aguda" a los mercados de gas natural en Europa. "Hemos estado hablando con nuestros aliados europeos para planear una respuesta coordinada, que incluyó cómo desplegar sus reservas existentes de energía", dijo Psaki, quien agregó que también están trabajando para identificar alternativas al gas ruso en el norte de África, Oriente Medio, Asia y EE.UU. FMI PERSPECTIVAS EEUU y China lastrarán la recuperación global en 2022, según el FMI Washington (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó este martes del 4,9 % al 4,4 % la previsión de crecimiento mundial para 2022, medio punto menos, fundamentalmente por la caída de las expectativas para las dos mayores economías del mundo: Estados Unidos y China. Además de la prevalencia de la variante del coronavirus ómicron, que el FMI vaticinó que tendrá un fuerte impacto económico durante el primer trimestre del año, el organismo financiero también citó la elevada inflación en EE.UU. y la crisis del mercado de la vivienda en China. OCDE AMPLIACIÓN La OCDE lanza la ampliación a seis países, incluidos Argentina, Brasil y Perú París (EFE).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció este lunes el lanzamiento de las negociaciones de adhesión de los seis países candidatos, Argentina, Brasil, Perú, Bulgaria, Croacia y Rumanía. El consejo de la OCDE, que reúne a los embajadores de los 35 Estados miembros, decidió poner en marcha esta fase de discusiones, que supondrá un procedimiento individual para cada uno de esos seis candidatos. EEUU CHAPO El tribunal de apelaciones de EE.UU. confirma cadena perpetua al "Chapo" Guzmán Nueva York (EFE).- Un tribunal de apelaciones de EE.UU. confirmó este martes la condena a cadena perpetua impuesta al narcotraficante mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán. La corte de Apelaciones del Segundo Distrito, en Nueva York, desestimó los argumentos de la defensa, que entre otras cosas decía que los miembros del jurado habían incumplido con las normas al seguir el caso en los medios. Guzmán fue declarado culpable en febrero de 2019 de diez delitos de narcotráfico tras un juicio que duró casi cuatro meses y sentenciado a cadena perpetua. CUBA JUICIOS Fiscalía Cuba señala 790 acusados, de ellos 55 menores, por protestas del 11J La Habana (EFE).- La Fiscalía General de Cuba anunció este martes que los procesos por las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado suman 790 acusados por "actos vandálicos" y "graves alteraciones del orden", y entre ellos se incluyen 55 menores de edad. La comunicación, algo no habitual, tuvo lugar sin anuncio previo y fue difundida de forma simultánea por los principales medios oficiales, tras varias semanas de informaciones en medios internacionales sobre estos casos con datos de ONG y disidentes. La fiscalía aseguró que en estos casos ha verificado "el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso", pese a las "manipulaciones y matrices de opinión, que pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos". P.RICO ESPAÑA Felipe VI anima a renovar vínculo con Puerto Rico apoyándose en su hispanidad San Juan (EFE).- El rey Felipe VI destacó este martes en San Juan "la hispanidad" de Puerto Rico, animando a "renovar" los lazos históricos entre España y la isla y, sobre todo, a seguir trabajando "juntos" en el futuro para impulsar también el comercio bilateral. En su segunda visita a Puerto Rico como rey, tras la realizada en 2016, Felipe VI se reunió con el gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, al tiempo que asistió a un foro empresarial. El viaje estuvo motivado por la celebración de los 500 años de la fundación de San Juan por los españoles, un evento que Felipe VI aseguró debe ayudar a cimentar las estrechas relaciones entre España y la isla, un Estado Libre Asociado de Estados Unidos. HONDURAS PARLAMENTO Parlamento de Honduras se instala con dos directivas y sin salida a la crisis Tegucigalpa (EFE).- El Parlamento de Honduras comenzó este martes la legislatura 2022-2026, dos días antes de que asuma el poder la presidenta electa, Xiomara Castro, sin que por ahora se vea una salida a la crisis política derivada por la elección de dos juntas directivas en propiedad en el Legislativo. Las ceremonias, una en la sede del Legislativo, encabezada por Luis Redondo, y otra por la aplicación de videoconferencias Zoom, liderada por Jorge Cálix, se iniciaron hacia las 09.00 hora local (15.00 GMT). Redondo es avalado por la presidenta electa, líder del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), como parte de una alianza suscrita con el Partido Salvador de Honduras (PSH), cuyo presidente es Salvador Nasralla, uno de los designados electos (vicepresidente). R.UNIDO GOBIERNO Scotland Yard investigará las fiestas en Downing Street durante la pandemia Londres (EFE).- La comisaria jefa de Scotland Yard, Cressida Dick, confirmó este martes que este Cuerpo investigará "varios eventos" ocurridos en la residencia oficial de Downing Street durante los últimos dos años con relación a una "potencial posible violación de las regulaciones por covid-19". En una comparecencia ante la Asamblea de Londres - organismo de supervisión de las actividades del alcalde de Londres -, Dick indicó que comprendía la "profunda preocupación ciudadana" ante las noticias surgidas en las últimas semanas que apuntan a que miembros del Gobierno realizaron actividades que estaban prohibidas en los confinamientos. CORONAVIRUS ÓMICRON La variante ómicron ya concentra un 90 % de los casos globales analizados Ginebra (EFE).- Los casos de COVID-19 asociados a la variante ómicron, más contagiosa que las anteriores cepas del coronavirus, son ya un 90 % de los analizados en los laboratorios de todo el mundo, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su informe epidemiológico global, el organismo con sede en Ginebra indicó que de los 372.000 especímenes analizados por la red global de laboratorios GISAID en los últimos 30 días se detectó la variante ómicron en 332.000 (89,1 %). La variante delta, que fue la cepa dominante en buena parte del año 2021, se confirmó en sólo un 10,7 % de los casos, y los porcentajes de otras cepas fueron casi despreciables. CORONAVIRUS BRASIL Brasil registra 487 muertes por covid-19, la cifra más alta desde noviembre Sao Paulo (EFE).- Brasil registró este martes 487 muertes por covid-19, la cifra más alta de fallecidos desde noviembre pasado, y 183.722 casos de la enfermedad, lo que supone la segunda peor marca de contagios desde el inicio de la pandemia, hace casi dos años. El país suramericano no notificaba tantos decesos vinculados al coronavirus desde el pasado 13 de noviembre, cuando alcanzó los 731, según los datos del Ministerio de Salud. Las 487 muertes reportadas en las últimas 24 horas están aún muy lejos de las 4.249 del 8 de abril de 2021, máximo histórico desde el inicio de la pandemia, pero marcan una tendencia al alza preocupante en el país. COPA ÁFRICA AVALANCHA Ocho muertos en Camerún en una avalancha antes de un partido de la Copa África Yaundé (EFE).- Al menos ocho personas murieron este lunes y 38 resultaron heridas en una avalancha de aficionados a la entrada del estadio Olembe, en Yaundé, antes del inicio del partido de los octavos de final de la Copa África entre la selección anfitriona, Camerún, y Comoras, según confirmó el Gobierno camerunés. El suceso ocurrió unos 45 minutos antes del comienzo del partido, cuando los aficionados empujaron una de las barreras de entrada al estadio. IRÁN JUSTICIA Irán condena a ocho años de cárcel a un ciudadano francés por espionaje Teherán (EFE).- Un tribunal revolucionario iraní condenó este martes al ciudadano francés Benjamin Briere a ocho años de cárcel por "colaboración con el enemigo", un tipo de cargo por espionaje, informó a Efe uno de sus abogados, Saeid Dehghan. El abogado confirmó que Briere hace frente a una pena de ocho años de prisión después de que en mayo de 2020 fuese detenido por tomar fotografías "de áreas prohibidas" con un dron. Además, Briere fue acusado originalmente por un cargo de espionaje que conlleva un máximo de tres años de prisión, pero una vez finalizado el juicio la acusación había pasado a ser de "colaboración con el enemigo", que establece una pena máxima de 10 años. ECUADOR ABORTO Asamblea debate ley de aborto por violación y Lasso avanza que podría vetarla Quito (EFE).- El Parlamento de Ecuador comenzó este martes el segundo debate del proyecto de ley sobre el aborto por violación en un clima de gran expectación y al que se han sumado las declaraciones del presidente, Guillermo Lasso, de que puede vetar la legislación si excede el mandato de la Corte Constitucional. La sesión de este nuevo debate arrancó por la mañana de manera virtual con la lectura del informe de mayoría elaborado por una comisión parlamentaria de Justicia, que redujo el plazo propuesto inicialmente para acogerse al aborto voluntario de 28 a 20 semanas de gestación como límite para las mujeres mayores de edad, y a 22 semanas para las menores de 18 años. PAPA CRISTIANOS El papa pide que el miedo no paralice la unidad de los cristianos Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco pidió hoy que el miedo no paralice el camino hacia la unidad de los cristianos, en una homilía pronunciada en la basílica de San Pedro del Vaticano por la conclusión de la semana de oración por la unidad de los cristianos. En la homilía, el papa se refirió a los Magos que llegaron a Jerusalén desde Oriente guiados por la estrella y que, cuando llegaron a la ciudad santa, "en vez de ver reflejada la luz de la estrella", experimentaron "la resistencia de las fuerzas oscuras del mundo". MICROSOFT RESULTADOS Microsoft aumenta beneficios un 34 % con la vista puesta en los videojuegos Washington (EFE).- Microsoft anunció este martes unos beneficios netos de 39.270 millones de dólares entre julio y diciembre del año pasado, un 34 % de crecimiento interanual, en un momento en el que fía gran parte de su futuro al éxito de su apuesta por la industria de los videojuegos. La empresa con sede en Redmond (estado de Washington, EE.UU.) facturó entre julio y diciembre 97.045 millones de dólares, en su mayoría provenientes de los servicios, y por encima de los 80.230 millones obtenidos en diciembre de 2020. Por su parte, los inversores de la firma se embolsaron durante el pasado semestre 5,23 dólares por título, frente a los 3,88 dólares de hace un año. int/psh/jpd