Martes, 25 de enero de 2022 (12.00 GMT)

EEUU UCRANIA EEUU pone en alerta a 8.500 soldados por la escalada de la tensión con Rusia Washington/Moscú (EFE).- Estados Unidos ha puesto en "alerta elevada" a 8.500 soldados ante un posible despliegue en el este de Europa por la escalada de la tensión con Rusia sobre Ucrania y pidió este lunes a sus ciudadanos que salgan "ya" de suelo ucraniano. El Pentágono subió el tono ante Moscú y advirtió de que ha colocado en alerta "elevada" a 8.500 soldados ante el aumento de la tensión con Moscú por Ucrania, aunque todavía no ha adoptado ninguna decisión sobre un despliegue en el este de Europa. El portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby, explicó en una rueda de prensa que con esta medida esas unidades militares, la mayoría terrestres, estarán en menos tiempo listas en caso de que Rusia decida avanzar hacia Ucrania. El portavoz de la Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov, señaló hoy que "observamos con gran preocupación estas acciones de EEUU". RUSIA UCRANIA Von der Leyen: europeos y aliados se preparan para "todas las eventualidades" Bruselas (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó el "intercambio sustancial" mantenido por los socios europeos y los aliados sobre la "gravedad" de la crisis entre Ucrania y Rusia, y dijo que se preparan "para todas las eventualidades" en caso de que la diplomacia fracase. "Intercambio sustancial" con socios y aliados sobre la situación de Ucrania, dijo Von der Leyen en su cuenta oficial en Twitter tras mantener una conversación anoche con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, entre otros, para coordinar la respuesta a la crisis de Ucrania. UCRANIA RUSIA La OTAN avisa de que una agresión a Ucrania tendrá "costes graves" Bruselas (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, avisó tras una conversación con los presidentes de Estados Unidos y otros miembros de la Alianza que cualquier agresión de Rusia contra Ucrania tendrá "costes graves". "Estamos de acuerdo en que cualquier nueva agresión de Rusia contra Ucrania tendrá costes severos", declaró Stoltenberg en su cuenta de Twitter tras conversar con los mandatarios de EE. UU., Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido y los líderes de la Comisión y del Consejo Europeo. CORONAVIRUS VARIANTE La OMS recomienda dar prioridad a investigaciones de versión BA.2 de ómicron Ginebra (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado poner el acento en investigar la versión BA.2 de la variante ómicron, que se está propagando rápidamente en el mundo y de la que se desconoce el impacto que podría tener en la evolución de la pandemia de covid-19. Las evidencias científicas reunidas en torno a ómicron se basan principalmente en el sublinaje BA.1, pero se ha observado en los últimos días la presencia cada vez más importante del sublinaje BA.2, "que difiere del primero en algunas mutaciones, incluida la proteína espiga", según se reconoce en una actualización que ha realizado la OMS de la sección de su sitio web dedicada a informar del seguimiento de las distintas variantes del coronavirus. CUBA JUICIOS Fiscalía Cuba señala 790 acusados, de ellos 55 menores, por protestas del 11J La Habana (EFE).- La Fiscalía General de Cuba anunció este martes que los procesos por las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado suman 790 acusados por "actos vandálicos" y "graves alteraciones del orden", y entre ellos se incluyen 55 menores de edad. La comunicación, algo no habitual, tuvo lugar sin anuncio previo y fue difundida de forma simultánea por los principales medios oficiales, tras varias semanas de informaciones en medios internacionales sobre estos casos con datos de ONG y disidentes. La fiscalía aseguró que en estos casos ha verificado "el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso", pese a las "manipulaciones y matrices de opinión, que pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos". R.UNIDO GOBIERNO Scotland Yard investigará las fiestas en Downing Street durante la pandemia Londres (EFE).- La comisaria jefa de Scotland Yard, Cressida Dick, confirmó este martes que este Cuerpo investigará "varios eventos" ocurridos en la residencia oficial de Downing Street durante los últimos dos años con relación a una "potencial posible violación de las regulaciones por covid-19". En una comparecencia ante la Asamblea de Londres - organismo de supervisión de las actividades del alcalde de Londres -, Dick indicó que comprendía la "profunda preocupación ciudadana" ante las noticias surgidas en las últimas semanas que apuntan a que miembros del Gobierno realizaron actividades que estaban prohibidas en los confinamientos. RUSIA OPOSICIÓN Rusia añade a Navalni y varios socios a lista de terroristas y extremistas Moscú (EFE).- Las autoridades rusas han incluido al líder opositor ruso, Alexéi Navalni, y a varios de sus socios en la lista de personas y organizaciones involucradas en actividades "terroristas y extremistas". La inclusión fue hecha en el registro operado por el Servicio Federal de Supervisión Financiera, Rosfinmonitoring. Además de Navalni, que cumple una condena de dos años y medio de cárcel por haber incumplido los términos de su libertad condicional mientras estaba recuperándose en Alemania del envenenamiento que sufrió en 2020 en Siberia, figuran en la ex "número dos" del líder opositor, Liubov Sobol, o la exjefa de su oficina en la ciudad de Ufá, Lilia Chanysheva. BURKINA FASO GOLPE Dimite el presidente de Burkina Faso tras el golpe de Estado de los militares Uagadugú (EFE).- El presidente de Burkina Faso, Roch Kaboré, presentó su dimisión después de que los militares se hicieran con el poder tras el golpe de Estado iniciado el pasado domingo. En una carta publicada por la televisión estatal RTB al filo de esta medianoche, Kaboré, de 64 años, manifestó su renuncia al cargo en una misiva manuscrita dirigida al nuevo hombre fuerte del país, teniente coronel Paul Henri Sandaogo Damiba. La carta de Kaboré, que gobernaba este país de África occidental desde 2015, se divulgó después de que los militares confirmaran anoche en la televisión estatal, a través de la lectura de dos comunicados, la toma del poder y anunciaran tanto la disolución del Gobierno y el Parlamento, como la suspensión de la Constitución. COPA ÁFRICA AVALANCHA Ocho muertos en Camerún en avalancha antes de un partido de la Copa África Yaundé (EFE).- Al menos ocho personas murieron este lunes y 38 resultaron heridas en una avalancha de aficionados a la entrada del estadio Olembe, en Yaundé, antes del inicio del partido de los octavos de final de la Copa África entre la selección anfitriona, Camerún, y Comoras, según confirmó el Gobierno camerunés. En un comunicado publicado hoy por la radiotelevisión estatal de Camerún (CRTV), el ministro de Comunicación, René Emmanuel Sadi, precisó que, entre los heridos, 31 sufren lesiones leves y 7 se encuentran en estado grave. Esas cifras oficiales son superiores a las seis víctimas mortales reportadas, en un principio, por los medios de comunicación locales. El suceso ocurrió unos 45 minutos antes del comienzo del partido, cuando los aficionados empujaron una de las barreras de entrada al estadio, según explicó el gobernador regional, Paul Bea. EEUU PRENSA Biden llama "estúpido hijo de puta" a un periodista de Fox News Washington(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este lunes "estúpido hijo de puta" a un periodista de la cadena conservadora Fox News, en respuesta a una pregunta al terminar un acto en la Casa Blanca. El insulto de Biden tuvo lugar después de que el reportero Peter Doocy le preguntara si creía que la inflación en Estados Unidos podía suponer un "lastre político" para su partido en las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre en el país. "Es un gran recurso, más inflación", dijo sarcásticamente Biden, antes de añadir: "Vaya un estúpido hijo de puta". No está claro si el presidente se dio cuenta de que su micrófono seguía encendido, dado que hizo su comentario cuando los periodistas estaban ya abandonando la Sala Este de la Casa Blanca, donde habían asistido al inicio de una reunión de Biden sobre la inflación. COREA DEL NORTE MISILES Corea del Norte prueba dos misiles aparentemente de crucero Seúl (EFE).- Corea del Norte disparó este martes dos misiles aparentemente de crucero, según informó el Ejército surcoreano, en el que supone el quinto test de proyectiles de Pionyang en lo que va de año.Fuentes del Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur informaron a la agencia local Yonhap de los dos nuevos lanzamientos, que tuvieron lugar en la mañana de este martes desde un punto del interior de Corea del Norte hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas). Aunque las fuerzas surcoreanas continúan analizando los detalles del lanzamiento, los datos preliminares apuntan a que habrían sido misiles de crucero, que no se consideran una amenaza para el territorio del Sur al poderse detectar e interceptar sin problemas, señaló la misma fuente. YIHADISTAS SIRIA Kurdosirios abaten a otros 17 yihadistas en medio de violencia en la prisión Beirut (EFE).- Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) abatieron en las últimas horas a otros 17 yihadistas del grupo Estado Islámico (EI), entre ellos varios atacantes suicidas, durante los enfrentamientos en activo desde que el jueves estallara un motín en una cárcel con miles de terroristas en el este del país. En el barrio de Al Zohour en Al Hasaka, cercano a la prisión de Geweran y donde desde hace seis días se atrincheran en viviendas civiles una serie de extremistas que ayudan a los amotinados desde el exterior, murieron cinco combatientes armados con "cinturones explosivos", informaron este martes las FSD en un comunicado.Esta alianza armada liderada por kurdos, a cargo de la seguridad en parte de la ciudad, también abatió a doce yihadistas, dos de ellos atacantes suicidas, en choques surgidos durante dos operaciones distintas contra combatientes del EI en libertad en Al Hasaka, según la nota. YEMEN CONFLICTO Fuerzas respaldadas por EAU capturan ciudad y avanzan en provincia yemení Saná (EFE).- La comandancia de las Brigadas de los Gigantes, tropas progubernamentales apoyadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunció este martes que sus fuerzas han arrebatado a los rebeldes hutíes una localidad ubicada al sur de Marib, capital de la estratégica provincia homónima, situada en el centro del Yemen."Se liberó el centro del distrito de Harib", indicó esta fuerza salafista aliada del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, lo que significa que la localidad ha sido arrebatada a los hutíes, que sitiaban desde hace días esta población. INFORME CORRUPCIÓN LATINOAMÉRICA La corrupción, enquistada en Latinoamérica, avanza en Centroamérica, según TI Berlín (EFE).- La corrupción lleva una década enquistada en América Latina, con escasos avances y muchos retrocesos en materia de democracia y derechos humanos, según Transparencia Internacional, que hoy alertó del deterioro especial en Centroamérica. Transparencia Internacional (TI) publicó este martes su Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de 2021, que advierte de esa evolución en Centroamérica, donde avanza el autoritarismo. A la cabeza repiten Uruguay y Chile, con 73 y 67 puntos respectivamente sobre un máximo de 100, mientras que Venezuela (14) y Nicaragua (20) siguen siendo los países más corruptos de la región según ese índice. ASIA CENTRAL APAGÓN Kazakistán, Uzbekistán y Kirguistán sufren un gran apagón Nursultán (EFE).- Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán sufrieron hoy un gran apagón en varias ciudades debido a un "importante desequilibrio de emergencia" en el sistema energético de Asia Central, señaló hoy el operador KEGOC en un comunicado. La mitad de la mayor ciudad kazaja, Almaty, la región de Almaty, la capital de Uzbekistán, Taskent, y varias regiones uzbekas se quedaron sin electricidad debido a este fallo. De acuerdo con la agencia kirguisa AKIpress, tampoco hay electricidad en Kirguistán, incluido en la capital, Biskek, Osh, Jalal-Abad y todas las demás ciudades. Solo Tayikistán, que no está integrado plenamente en el sistema eléctrico de la región, no se ha visto afectado por el apagón.EFE int/ig