Martes, 25 de enero de 2022 (04.00 GMT)

EEUU UCRANIA EEUU pone en alerta a 8.500 soldados por la escalada de la tensión con Rusia Washington (EFE).- Estados Unidos ha puesto en "alerta elevada" a 8.500 soldados ante un posible despliegue en el este de Europa por la escalada de la tensión con Rusia sobre Ucrania y pidió este lunes a sus ciudadanos que salgan "ya" de suelo ucraniano. El Pentágono subió el tono ante Moscú y advirtió de que ha colocado en alerta "elevada" a 8.500 soldados ante el aumento de la tensión con Moscú por Ucrania, aunque todavía no ha adoptado ninguna decisión sobre un despliegue en el este de Europa. El portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby, explicó en una rueda de prensa que con esta medida esas unidades militares, la mayoría terrestres, estarán en menos tiempo listas en caso de que Rusia decida avanzar hacia Ucrania. UE UCRANIA Borrell cree que no hay sensación de ataque inminente a Ucrania Bruselas (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este lunes que no hay sentimiento de “ataque inminente” a Ucrania tras haber escuchado la participación del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en la reunión del Consejo de ministros de Exteriores comunitarios. “No, no creo que haya nada nuevo que pueda incrementar el sentimiento de miedo sobre un ataque inminente”, dijo Borrell en una rueda de prensa al término del encuentro. RUSIA EEUU La tensión en torno a Ucrania aumenta varios grados con despliegues militares Moscú (EFE).- Las tensiones en torno a Ucrania aumentaron este lunes en varios grados después de que Washington admitiera, según algunos medios, la posibilidad de enviar militares a Europa del este y los países bálticos y la OTAN reforzara su flanco oriental, algo que Rusia denuncia como una "histeria" de Occidente. Para el Kremlin, toda la responsabilidad por la tensión que se vive en el este de Europa recae sobre EEUU y sus aliados de la Alianza Atlántica, que, en palabras este lunes del portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, han desatado una "histeria informativa" en Occidente. OTAN RUSIA Kits de emergencia y una mochila: los ucranianos se plantean huir o quedarse Kiev (EFE).- Los ucranianos se preparan para un posible ataque contra su país. Todos cruzan los dedos para que no ocurra una nueva escalada por parte de Rusia, pero algunos preparan ya sus maletas y kits de emergencia, y otros piensan en enviar a sus hijos al cuidado de los abuelos. "Preparé una mochila con mi documentación y unos artículos de primera necesidad, también puse un botiquín. Los pongo en un lugar donde pueda agarrarlos fácilmente si necesito huir", dice a Efe Iryna Lada, residente de Kiev y gerenta adjunta de una empresa de construcción. AUSTRALIA UCRANIA Australia descarta participar en potencial despliegue militar en Ucrania Sídney (Australia) (EFE).- El Gobierno australiano descartó este martes participar en un potencial despliegue militar en el este de Europa ante la escalada de la tensión entre Rusia y Ucrania, dado que sus aliados no se lo han solicitado."La implicación militar no es algo que Australia esté dispuesta a ofrecer", dijo la ministra australiana de Exteriores, Marise Payne, a periodistas en la ciudad de Newcastle, a unos 120 kilómetros de Sídney.Sus declaraciones se dan después de que el lunes Estados Unidos y la OTAN pusieran en estado de alerta a miles de soldados y la Alianza Atlántica enviara barcos y aviones de combate adicionales en Europa oriental para reforzar la disuasión y defensa aliada, mientras que Rusia continúa con su acumulación militar en y alrededor de Ucrania. COLOMBIA CONFLICTO Muere "Jhonier", líder de disidencias de las FARC en el suroeste de Colombia Bogotá (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, confirmó este lunes que Euclides España Caicedo, alias "Jhonier" y líder de las disidencias de las FARC en el suroeste del país, murió en una operación de las autoridades llevada a cabo en el municipio de Toribío, que hace parte del convulso departamento del Cauca. "Este es uno de los golpes más importantes que se le propicia a las disidencias de las FARC. Estamos hablando de un criminal con más de 25 años de trayectoria asesina y criminal. Este bandido venía también intimidando a comunidades indígenas y amenazando a consejos comunitarios”, aseguró Duque en una declaración.Según el mandatario, "Jhonier" era un hombre cercano a dos de los principales líderes de las disidencias de las FARC en Colombia, Miguel Botache, alias "Gentil Duarte", e "Iván Mordisco". BURKINA FASO GOLPE Militares toman el poder en Burkina Faso y disuelven el Gobierno y Parlamento Uagadugú (EFE).- Los militares que iniciaron ayer un golpe de Estado en Burkina Faso confirmaron este lunes en la televisión estatal la toma del poder y anunciaron la disolución del Gobierno y el Parlamento. En dos comunicados leídos por un portavoz, capitán Sidsoré Kader Ouédraogo, los golpistas anunciaron que han puesto fin al poder del presidente burkinés, Roch Kaboré, quien gobernaba este país de África occidental desde 2015. FÚTBOL COPA ÁFRICA: CAMERÚN-COMORAS Al menos 6 muertos en una avalancha a la entrada del estadio Olembe Redacción deportes (EFE).- Al menos seis personas fallecieron y unas 40 resultaron heridas en una avalancha de aficionados a la entrada del estadio Olembe, en Yaunde, antes del inicio del partido de los octavos de final de la Copa África entre la selección anfitriona, Camerún, y Comoras, según informaron medios locales al término del encuentro entre ambos equipos.El suceso ocurrió en torno a 45 minutos antes del comienzo del partido, cuando los aficionados empujaron una de las barreras de entrada al estadio, y los heridos han sido trasladados a un hospital de Messassi, donde podría aumentar el número de muertos, según explicó Paul Bea, gobernador regional. COREA DEL SUR PIB La economía de Corea del Sur creció un 4 % en 2021, su mayor ritmo en 11 años Seúl (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Corea del Sur se expandió un 4 % en 2021, lo que supone su mayor avance desde 2010 impulsado por la firme recuperación del consumo doméstico y de las exportaciones, según informó este martes el banco central del país.Los datos de la cuarta economía de Asia contrastan con el PIB del año precedente, cuando el indicador sufrió un descenso del 0,9 % debido al impacto de la pandemia, su peor rendimiento desde 1998, según los datos publicados este martes por el Banco de Corea (BoK).La evolución del indicador, en línea con las previsiones del instituto emisor surcoreano, se vio sostenida por el rebote del gasto de los hogares, del 3,6 %, y por una fuerte inversión pública (un 5 % mayor). LATINOAMÉRICA INFLACIÓN La inflación en América, otra víctima de la pandemia en 2021 Redacción América (EFE).- En su empeño por hacer frente al segundo año de la pandemia, las economías más grandes de Latinoamérica cerraron 2021 con un alza de precios mayor a la esperada debido a factores climáticos, políticos y sociales y a problemas relacionados con el comercio internacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo de la ONU con sede en Santiago de Chile, reportó una inflación general de 7,2 % para la región en 2021, sin contar los países con inflación crónica, como Argentina, Haití, Surinam y Venezuela. R.UNIDO GOBIERNO La posición de Boris Johnson se complica por denuncias de islamofobia Londres (EFE).- La posición del primer ministro británico, Boris Johnson, se complica tras las denuncias de islamofobia en el Gobierno, hechas por una diputada musulmana días antes de conocerse el informe sobre el "Partygate", el escándalo de las fiestas en la residencia oficial Downing Street durante la pandemia. Johnson ordenó este lunes abrir una investigación para que los funcionarios del Ejecutivo puedan esclarecer el caso de la diputada conservadora Nusrat Ghani, que el domingo reveló que fue apartada del Gobierno en febrero de 2020 por, entre otras cosas, su condición de mujer musulmana. R.UNIDO ASSANGE Un tribunal británico permite a Assange recurrir su extradición a EE.UU. Londres (EFE).- Un tribunal británico decidió este lunes permitir al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que recurra ante el Supremo su extradición a Estados Unidos para ser juzgado allí por 18 delitos de espionaje e intrusión informática. El dictamen del Tribunal Superior da un plazo de 14 días para que Assange eleve su caso al Supremo, que deberá decidir si lo admite o no. MÉXICO PRENSA Matan a periodista mexicana en Tijuana, la tercera asesinada en enero Tijuana (México) (EFE).- La periodista Lourdes Maldonado se convirtió este domingo en la segunda periodista mexicana asesinada en una semana en Tijuana, ciudad fronteriza con California (EE.UU.), y la tercera en todo el país tan solo en enero. De acuerdo a los primeros informes policiales, fue después de las 18.40 de este domingo (00.40 GMT de hoy) cuando Lourdes Maldonado llegaba a su casa en el fraccionamiento Santa Fe, al interior de la privada Chalco, en un vehículo tipo sedán. CHINA TAIWÁN Taiwán denuncia una nueva incursión de 39 aviones chinos en su ADIZ Pekín (EFE).- Un total de 39 aviones de combate chinos entraron el domingo en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Taiwán, denunció el Ministerio de Defensa de la isla en un comunicado. Según la cartera castrense, participaron en la incursión cazas J-16 y J-10, un bombardero H-6 y aviones de reconocimiento chinos. ESPAÑA MONARQUÍA Cristina de Borbón y su esposo se separan tras fotos de él con otra mujer Madrid (EFE).- Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, y su esposo, Iñaki Urdangarin, han decidido "interrumpir" su matrimonio de 24 años después de que se hayan difundido fotos de él paseando de la mano con una compañera de trabajo. Según aseguran ambos en un comunicado remitido este lunes a Efe, la separación es "de común acuerdo" y subrayan que el compromiso con sus cuatro hijos "permanece intacto", a la vez que piden "el máximo respeto a todos los que nos rodean". ============ CORONAVIRUS ============ CHINA Xi'an sale del encierro mientras Pekín extrema medidas a dos semanas de JJOO Pekín (China) (EFE).- Las autoridades locales levantaron las restricciones implantadas por un rebrote del coronavirus en la ciudad de Xi'an (centro) tras un mes sujetos al confinamiento más severo en China desde el de Wuhan al comienzo de la pandemia. La ciudad, con un término municipal de un tamaño similar al de la provincia española de Soria o al de toda la isla de Jamaica, ya ha sido declarada "de bajo riesgo", lo que supone la libertad de movimiento para sus 13 millones de habitantes siempre y cuando muestren un código QR sanitario verde. MÉXICO Covid fue la principal causa de muerte en México entre enero y junio de 2021 Ciudad de México (EFE).- La covid-19 fue la principal causa de muerte en México en el primer semestre de 2021, al acumular 145.159 decesos, según un informe divulgado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con los datos, basados en registros administrativos de defunciones y actas de defunción, los fallecimientos por coronavirus superaron las muertes por enfermedades del corazón (113.899) y la diabetes (74.418), según esta investigación preliminar. BRASIL Brasil supera 24 millones de casos de covid con una media de 150.000 por día Río de Janeiro (EFE).- Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, registró en las últimas 24 horas 135.080 nuevos casos de covid, con lo que superó los 24 millones de contagios desde el inicio de la pandemia en momentos en que alcanza un promedio récord de casi 150.000 infecciones por día. Según el boletín divulgado este domingo por el Ministerio de Salud, además de los 135.080 nuevos casos, el país registró en las últimas 24 horas 296 nuevas muertes por covid, que elevan hasta 623.097 el total de víctimas y hasta 24.044.255 el de contagios desde el inicio de la pandemia, en febrero de 2020. COLOMBIA Colombia registra un nuevo aumento en las muertes por covid-19 con 237 Bogotá (EFE).- Las autoridades sanitarias de Colombia informaron este lunes de 237 fallecidos por coronavirus, una cifra que constata la tendencia al alza de la incidencia en el país debido a la nueva variante ómicron.A pesar de superar los 200 muertos por covid-19 por segundo día consecutivo, los casos registraron una bajada ya que se notificaron 21.219 nuevos contagios en las últimas 24 horas frente a los 26.087 del domingo.Según el último reporte del Ministerio de Salud, con los de este lunes, se eleva el total a 5.761.398 casos, de los cuales 132.374 siguen activos, 132.477 personas han fallecido y 5,4 millones se han recuperado. OMS OMS publicará en febrero plan de transición de pandemia a "fase de control" Ginebra (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicará a finales de febrero un nuevo plan de respuesta a la covid-19 que planteará una transición a cuyo término se pondrá fin a la actual gestión de la enfermedad como una pandemia, anunció este lunes el director de Emergencias Sanitarias del organismo, Mike Ryan. El objetivo final será pasar a una fase en la que haya un "control sostenido" de la enfermedad, de manera similar a como se hace con otros problemas respiratorios como la gripe, indicó Ryan en una conferencia técnica sobre la pandemia durante el Comité Ejecutivo de la OMS, que se reúne esta semana. EUROPA La OMS cree que la pandemia puede entrar en una nueva fase de estabilización Copenhague (EFE).- La pandemia de coronavirus puede entrar en una nueva fase en la región europea con "esperanza plausible" de estabilización, aunque es necesario seguir alerta, advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS). "La pandemia está lejos de haberse acabado, pero espero que podamos terminar la fase de emergencia en 2022 y afrontar otras amenazas a la salud que requieren nuestra atención de forma urgente", señaló en un comunicado el director de la oficina regional para Europa de la OMS, Hans Kluge. int-pddp/fp/ga/ics