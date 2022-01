Madrid, 25 ene (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en reconocer que los "tres primeros cuartos" de sus jugadores "han sido muy buenos". "Hemos obtenido una victoria doble porque hemos recuperado el average. Lo teníamos en mente pero no ha hecho falta recordarlo a los jugadores porque hemos llegado con una ventaja amplia al final", dijp Laso. El Madrid lleva 12 de 12 victorias en casa en la Euroliga. "Una competición con los mejores equipos de Europa como la Euroliga, el hecho de mantener tu feudo con victorias te hace estar en la parte alta de la clasificación y tener opciones", apuntó. Aunque no es amigo de cuantas, Laso habló del corte para los playoffs. "Cada año es diferente, para entrar entre los 8 primeros puede estar entre 18-21 victorias. Con 21 se suele estar entre los cuatro primeros. Es nuestro primer objetivo, entrar en playoff. Para eso hay que jugar bien al baloncesto", observó. La ausencia de Adam Hanga también la explicó el técnico. "Hanga tiene un pequeño problema en el isquio, es probable que tengamos que pararle algún día más. No queremos que una lesión pequeña se convierta en algo mayor. Es más precaución que otra cosa", finalizó Pablo Laso. EFE moli/jl