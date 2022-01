Las últimas 5 fotos imperdibles de Kim Kardashian que han encendido Instagram

Kim Kardashian (@kimkardashian) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque no deberías pasar por alto. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de interacciones entre sus followers.

Manfred Thierry Mugler 💔 My heart breaks. There’s no one like you! Your vision, your transformations, your magic! I am so honored to have known you, spent time with you and be a muse for you. There was so much more for you to show the world and that we had planned to do together, but you already gave us so much. I will never forget our time together around the world and learning from the master himself on what couture really meant! You always said beauty will save the world - and you really believed it was a better place because of the beauty all around! Thank you for the beauty. I love you so much. My condolences go to Manfred’s family, friends, JB and his incredible team - and everyone who loved him and who’s lives he has touched ✨🕊

Kimberly Noel Kardashian, más conocida como Kim Kardashian, es una modelo, empresaria y socialité estadounidense nacida el 21 de octubre de 1980, en Los Ángeles, California.

La fama de Kim Kardashian comenzó a principios de los 2000, cuando acaparaba las portadas de distintas revistas, periódicos y medios en compañía de Paris Hilton, su amiga y también conocida socialité.

La amistad de Kim Kardashian con Paris Hilton era tal que apareció en diferentes ocasiones en su reality show The Simple Life.

La fama de Kim Kardashian se disparó cuando se divulgó una cinta pornográfica que grabó junto a su entonces pareja, el cantante Ray-J.

Fue entonces cuando Kim Kardashian, junto con sus hermanas y padres iniciaron el reality show llamado Keeping Up with the Kardashians.

Desde entonces, Kim Kardashian ha lanzado marcas de maquillaje, accesorios, joyería, fragancias, entre los que destacan sus marcas Skims y KKW Beauty, esta última valorada en alrededor de mil millones de dólares.

Kim Kardashian ha sido portada de la revista Forbes, que la consideró como una de las empresarias más codiciadas del mundo. En cuanto a portadas de revistas destaca también su aparición en la Playboy, así como la famosa sesión fotográfica de Paper.

Kim Kardashian ha tenido un breve paso en la música, lanzando dos sencillos: «Jam», la cual tuvo fines benéficos pues sus ganancias fueron destinadas a St. Jude Children's Research Hospital, un centro de investigación y tratamiento pediátrico centrado en las enfermedades catastróficas de los niños, en particular la leucemia y otros cánceres y «Shake».

Además, Kim Kardashian ha tenido participaciones especiales en distintos programas y películas como CSI: NY, How I Met Your Mother, 2 Broke Girls, American Dad!, Saturday Night Live, entre otros.

Fuera del ámbito del espectáculo, Kim Kardashian se ha mostrado activa en la política estadounidense, incluso reuniéndose en distintas ocasiones con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En cuanto a su vida íntima, Kim Kardashian se ha casado tres veces y divorciado el mismo número de ocasiones.

Su primer matrimonio fue con el productor musical Damon Thomas, de quien se separó tras cuatro años de una tormentosa relación. El segundo fue el basquetbolista Kris Humphries, con quien tuvo un fugaz matrimonio de poco más de 70 días, aunque dejó un largo y cansado divorcio. El tercero y último es el cantante Kanye West, el matrimonio más largo de Kim Kardashian con cinco años de duración.