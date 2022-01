Las llamativas propuestas electorales en Portugal

Carlota Ciudad Lisboa, 25 ene (EFE).- Legalizar el cannabis, crear una red pública de hospitales veterinarios, combatir la obsolescencia programada o establecer un Ministerio de la Familia, son algunas de las propuestas más llamativas de los partidos que compiten por un escaño en las legislativas del día 30 en Portugal. Favoritos en las encuestas, los socialistas acusan el desgaste de la gestión de Gobierno mientras el conservador PSD acorta distancias y la ultraderecha crece, según las encuestas. En plena campaña electoral, los partidos centran sus mensajes en fiscalidad, salario mínimo, inversión en el sistema sanitario y educativo o gestión de la aerolínea lusa TAP, aunque quien lea sus programas electorales podrá encontrar otras propuestas que pocas veces se escuchan en los discursos. Son alternativas que aparecen en sus los capítulos sobre Economía, Salud, Cultura o Sociedad. DE LA "CARTA VERDE" PORTUGUESA AL MINISTERIO PARA LA FAMILIA El Partido Social Demócrata (PSD), segundo en las preferencias electorales según los sondeos, propone revisar la ley de inmigración para "la adopción de un sistema de puntos" para migrantes, además de un modelo similar a la "green card" estadounidense. En datos absolutos, el número de extranjeros residentes en Portugal alcanzó en 2021 las 555.299 personas -con un crecimiento del 40,6 % en la última década- y en su mayoría (81,4 %) proceden de países extracomunitarios. Mientras, el ultraderechista Chega, que podría ganar terreno en estas legislativas, habla de "neutralidad racial y étnica de las leyes. Y va más allá: plantea crear un Ministerio de la Familia, para asegurar la "reconstrucción moral, cívica, cultural o económica de la familia en las diversas áreas de gobernación", para que "la institución retome el lugar que es suyo". Desde la izquierda, Livre quiere "descolonizar la cultura", para dar contexto a la historia en los museos, exposiciones y materiales didácticos, y que "sea estimulada la visión crítica sobre su pasado de esclavitud, colonialismo y violencia perpetrada contra otros pueblos y culturas". En esa línea, propone crear un listado nacional de objetos y patrimonios de antiguas colonias "para que puedan ser devueltos o reclamados por los Estados y comunidades de origen". CANNABIS Y OBSOLESCENCIA En la lista de Livre otra llamativa propuesta: legalizar el consumo y venta de cannabis, incluido para el uso recreativo, matizando que debería llevar un etiquetado con información sobre los riesgos y con la venta limitada a adultos. Y curioso también es el planteamiento del Partido Comunista de Portugal (PCP) que propone adoptar un plan de lucha contra la obsolescencia programada, "que prevea medidas para garantizar la prórroga de la durabilidad de los equipos". "DESEUCALIPTAR" PORTUGAL El partido animalista PAN establece en una lista de prioridades "deseucaliptar" Portugal. El eucalipto es una especie con alta presencia en el territorio, y ordenar la floresta. El PAN aboga también por eliminar los apoyos financieros para las explotaciones ganaderas, "redireccionando esos apoyos a la agricultura ambientalmente responsable". A esto le suman convertir el ecocidio en crimen contra la humanidad y crear una red pública de hospitales médico-veterinarios. Por último, Volt, un partido minoritario paneuropeo que todavía no cuenta con representación parlamentaria en el país, plantea la importancia del derecho al olvido, que "debe ser asegurado" en un contexto cada vez más digital, además del reconocimiento del derecho a la encriptación y la privacidad. Este mismo partido ha innovado al aceptar donaciones a través de criptomonedas para financiar su campaña electoral pero, según la propia web, no ha tenido éxito en la recaudación. Al final son centenares de propuestas para atraer el voto en unas elecciones en las que no hay nada asegurado, con el Partido Socialista y el Partido Social Demócrata a la cabeza en un panorama que indica que seguramente habrá que pactar para formar Gobierno. EFE cch/mar/fp (foto)