La ONU pide medidas para proteger a civiles en guerras cada vez más urbanas

Naciones Unidas, 25 ene (EFE).- La ONU reclamó este martes medidas para proteger a la población ante la proliferación de guerras que cada vez más se luchan en zonas urbanas, donde los civiles se convierten a menudo en las grandes víctimas. "Hoy, más de cincuenta millones de personas están afectadas por conflictos en áreas urbanas. Se enfrentan a un número de peligros específicos", destacó el secretario general de la organización, António Guterres, en un discurso ante el Consejo de Seguridad. Según Guterres, cuando las guerras llegan a las ciudades se dispara el riesgo de que los civiles se conviertan en víctimas y, en general, las partes combatientes no están haciendo lo que deberían para garantizar su protección. El portugués apuntó, en especial, al peligro que plantea el uso de armamento explosivo en áreas urbanas, cuyas víctimas son en un 90 % civiles. Como ejemplo, destacó un ataque el pasado mayo que mató a noventa estudiantes, en su mayoría niñas, en Kabul o cómo durante el conflicto en Gaza del pasado año los bombardeos israelíes destruyeron multitud de escuelas y clínicas y dejaron a casi 800.000 personas sin acceso a agua corriente. "El aterrador costo humano de hacer la guerra en ciudades no es inevitable, es una elección", subrayó el jefe de Naciones Unidas, que propuso una serie de medidas para mitigar el impacto en estas situaciones. En primer lugar, reclamó respeto pleno para la ley humanitaria internacional, que prohíbe los ataques contra civiles o infraestructura civil o acciones de tipo indiscriminado y que, según Guterres, está siendo cada vez más ignorada. Además, urgió a las partes de conflictos a variar el armamento y las tácticas que usan cuando operan en zonas pobladas y a contar con medidas para proteger a los civiles, incluyendo programas de entrenamiento adecuados o responsabilidad en la venta de armas. Guterres se encargó de abrir un debate especial del Consejo de Seguridad organizado por Noruega, que este mes preside el órgano y que estuvo representada por su primer ministro, Jonas Gahr Støre. En declaraciones a los periodistas, Gahr Støre destacó que este asunto es cada vez más relevante, dado que la mitad de la población mundial vive ya en ciudades y se proyecta que esa proporción alcance los dos tercios en no mucho tiempo. Según insistió, las partes de los conflictos tienen que respetar los compromisos humanitarios internacionales y, cuando no lo hagan, deberían enfrentarse a consecuencias. EFE mvs/jfu/rrt