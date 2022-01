La covid-19 pone en aislamiento al presidente de Panamá y varios ministros

Ciudad de Panamá, 25 ene (EFE).- El presidente panameño, Laurentino Cortizo, está en aislamiento preventivo luego de que su esposa dio positivo a la covid-19, de la que también se han infectado varios ministros de Panamá, país que vive una vertiginosa cuarta ola pandémica impulsada por la variante ómicron. "Mi esposa @yazcortizo ha dado positivo al #COVID19 en el día de hoy, procedo a guardar el aislamiento dispuesto para casos como este. Hoy salí negativo en el PCR y no tengo síntomas, continuaré con mis tareas desde casa. Reitero la necesidad de vacunarse y no bajar la guardia", escribió anoche el mandatario en su cuenta de Twitter. Este martes, el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, no acudió a un evento público por estar "en cuarentena", dijo la directora Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Ligia Castro, quien lo representó en la cita. La ministra de Educación, Maruja Gorday, señaló el jueves que había dado positivo a la covid-19 y que iniciaba la cuarentena correspondiente, en medio de la cual trabajaría desde casa. Antes que ella, el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, y el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, informaron que enfermaron de covid, aunque ninguno dijo padecer síntomas graves. Una fuente oficial dijo a Efe que el 60 % de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas ha enfermado de coronavirus y que ello ha afectado de forma importante el trabajo en esa dependencia del Ejecutivo. La cuarta ola pandémica está dejando números inéditos en el país, como que haya 79.281 casos activos confirmados hasta el lunes, una situación que está afectando a comercios y empresas debido a las bajas por cuarentena. En este contexto, el Gobierno de Cortizo emitió el lunes un decreto que redujo de 10 a 7 los días de aislamiento por la covid y que autoriza a los comercios y empresas a utilizar "pruebas auto aplicadas" entre sus trabajadores para confirmar o descartar la enfermedad. Esta es la segunda revisión del tiempo de aislamiento. El pasado 27 de diciembre las autoridades panameñas redujeron de 14 a 10 la cuarentena para los infectados por el nuevo coronavirus. Panamá, un país de 4,28 millones de habitantes, acumula 650.130 contagios confirmados y 7.609 defunciones en más de 22 meses de pandemia. El 80,7 % de la población meta de la vacunación anticovid - mayores de 5 años- cuenta con una dosis de vacuna, 71,9 % con dos y 921.973 han recibido una inyección de refuerzo, autorizada para los mayores de 16 años. EFE gf/av/jrh