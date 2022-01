Kiev cita a embajadora croata tras palabras Milanovic sobre crisis ucraniana

Kiev, 25 ene (EFE).- El Ministerio ucraniano de Asuntos Exteriores citó hoy a la embajadora croata en Kiev, Anica Djamic, para protestar por unas declaraciones del presidente de Croacia, Zoran Milanovic, sobre las tensiones entre Ucrania y la vecina Rusia, instigadas, según él, por EEUU. "El presidente croata ha mostrado su desprecio e ingratitud por la ayuda que Ucrania y los ucranianos han brindado a Croacia en su lucha por la independencia y en la lucha contra los devastadores incendios del año pasado”, señaló Exteriores en un comunicado. Milanovic acusó hoy a Estados Unidos de la crisis en Ucrania y dijo que en caso de su escalada, como comandante de las fuerzas armadas de este país miembro de la OTAN, retirará a los soldados croatas que se encuentran en la zona de conflicto. "En caso de escalada, Croacia retirará hasta el último soldado. Nosotros no tenemos nada que ver con esto o no lo vamos a tener. Eso se lo garantizo", declaró hoy el mandatario ante la prensa en Zagreb. El líder croata culpó de la crisis actual al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y "sus halcones". "Esta crisis no tiene nada que ver ni con Ucrania ni con Rusia, tiene que ver con la dinámica de la política interna de Joe Biden y de su administración", aseguró. Insistió además en que un arreglo de la crisis debe tener en cuenta los intereses de seguridad de Rusia. "Esto ocurre en la antesala de Moscú, la capital de Rusia. Es necesario encontrar, y se va a encontrar, un arreglo que tenga en cuenta los intereses de seguridad de Rusia", opinó el presidente croata. Y subrayó que "el lugar de Ucrania no está en la OTAN". Según Kiev, las declaraciones de Milanovic “transmiten la narrativa de la propaganda rusa y no se corresponden con la postura oficial coherente de Croacia en apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”. Además, las palabras del presidente croata “dañan las relaciones bilaterales y socavan la unidad de la Unión Europea y la OTAN frente a las actuales amenazas a la seguridad en Europa”, señala Exteriores ucraniano. “Estamos convencidos de que esta ingratitud es su rasgo personal (de Milanovic) y no se extiende al pueblo croata, con el que nos une una amistad y un respeto mutuo”, indica la nota. Kiev exigió asimismo al mandatario croata “un desmentido público” de su declaración. También confió en el apoyo de Zagreb al curso europeo y euroatlántico de Kiev y la continuidad de las “relaciones de amistad” entre ambos países. EFE aj/cae/fpa