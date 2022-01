Keys pasa por encima de Krejcikova para ser la primera semifinalista

Melbourne (Australia, 25 ene (EFE).- La estadounidense Madison Keys, que cuajó un gran servicio con once saques directos, pasó por encima de la checa Barbora Krejcikova (4) por 6-3 y 6-2, para convertirse en la primera semifinalista del Abierto de Australia. Keys, finalista del Abierto de Estados Unidos en 2017, alcanzó su quinta semifinal en competición ‘slam’ tras una hora y 22 minutos de juego y superó los cuartos por primera vez desde el ‘major’ estadounidense en 2018. No tuvo piedad de nuevo con un tenis agresivo, tras su recital ofensivo ante Paula Badosa (8) en octavos, y conectó 27 golpes ganadores que dejaron en evidencia los once de la vigente campeona de Roland Garros. La tenista de Illinois lidera actualmente la clasificación de tenistas con más saques directos en este 2022 con 85, después de llegar a la primera gran cita del año con 51 ‘aces’ realizados en sus participaciones en el Melbourne Summer Set y en Adelaida, donde acabó levantando el título. Su rival en la próxima ronda se conocerá tras la conclusión del choque que enfrentará a la local Ashleigh Barty (1) con la estadounidense Jessica Pegula (21) en un duelo que se disputará en la pista central Rod Laver Arena en el primer turno de la noche. EFE jcs/amd