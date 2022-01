Kazakistán, Uzbekistán y Kirguistán sufren un gran apagón

Nursultán, 25 ene (EFE).- Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán sufrieron hoy un gran apagón en varias ciudades debido a un "importante desequilibrio de emergencia" en el sistema energético de Asia Central, señaló hoy el operador KEGOC en un comunicado. La mitad de la mayor ciudad kazaja, Almaty, la región de Almaty, la capital de Uzbekistán, Taskent, y varias regiones uzbekas se quedaron sin electricidad debido a este fallo. De acuerdo con la agencia kirguisa AKIpress, tampoco hay electricidad en Kirguistán, incluido en la capital, Biskek, Osh, Jalal-Abad y todas las demás ciudades. Solo Tayikistán, que no está integrado plenamente en el sistema eléctrico de la región, no se ha visto afectado por el apagón, según dijo el portavoz de la empresa nacional de energía, Nozirjon Yodgori, a la agencia rusa Interfax. Según un comunicado de KEGOC, a las 11.59 hora local de Nursultán (06.59 GMT) "debido a un importante desequilibrio de emergencia creado por el sistema energético de Asia Central (Uzbekistán, Kirguistán), hubo una sobrecarga de energía para el tránsito de electricidad de 500 kilovatios del (tramo) Noreste-sur de Kazajistán". Como resultado hubo un corte de emergencia del tránsito en esta parte del tramo eléctrico. KEGOC aseguró que está "tomando medidas para eliminar" el apagón y restaurar la red. El "akimat" (Ayuntamiento) de Almaty indicó más tarde que la electricidad se restableció en un 50 %. El aeropuerto internacional funciona de forma normal, aseguró el servicio de prensa del aeródromo. Tampoco el aeropuerto de Biskek ha sufrido alteraciones, dado que ha cambiado al suministro autónomo de energía. El ministro kirguís de Energía, Doskul Bekmurzáev, afirmó que la red del país será restaurada en fases, pero mientras tanto no hay agua caliente, ni calefacción y los hospitales están conectados a generadores. EFE kk-cae/bsi/jac