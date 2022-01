Gobierno mexicano ve una ralentización de los contagios por la covid-19

Ciudad de México, 25 ene (EFE).- México tiene una ralentización en el alza de contagios por la covid-19 porque en la última semana solo han aumentado un 12 % los casos, indicó este martes el zar contra la pandemia, Hugo López-Gatell, quien habló de un "cambio de tendencia". "La curva epidémica de agregación semanal nos da un dato preliminar pero alentador si se mantiene como tendencia", señaló el funcionario en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Indicó que en las primeras tres semanas del año hubo "cambios muy rápidos de aumento en la cantidad de casos debido a la presencia de la variante ómicron", subrayó. Sin embargo, en la semana epidémica "número cuatro", que arrancó este domingo "vemos un incremento de solo 12 %" y "esto es un cambio muy sustancial". "Ya se empieza a ver un cambio en la tendencia y esto reduce desde luego la cantidad o el porcentaje de casos estimados que son activos", remarcó. No obstante, dijo que esto debe tomarse "con cautela", aunque de mantenerse el ritmo de incremento "podría ser el inicio de un cambio en tendencia de crecimiento y por lo tanto se reduce" la velocidad de los contagios. López-Gatell aseguró que con la aplicación de vacunas y ante el contagio menos dañino de ómicron, se podría hablar de un proceso de inmunidad en México y en el mundo. "Ómicron característicamente es una variante que produce enfermedad más leve y aunque se propaga rápidamente dando un gran número de casos, no son casos de gravedad. Sumado a una alta proporción de personas vacunadas, permite tener una epidemia más manejable, nunca deseable", apuntó el zar contra la epidemia. "Y eventualmente causará inmunidad en una gran proporción de personas, lo cual podría en su momento contribuir al final del periodo epidémico”, auguró López-Gatell. Además, destacó que debido a la continuidad de la campaña de vacunación se ha presentado en este cuarta ola de la covid-19 una "intensidad 70 % menor" en ocupación hospitalaria respecto a la segunda ola de contagios, que tuvo lugar a comienzos de 2021. El funcionario señaló que no hay muchos casos de coronavirus en menores de edad e insistió en que se mantiene observación en escuelas, aunque reiteró que "no son centros de contagio". López-Gatell sostuvo que, aunque al inicio de la pandemia sólo el 75 % de los mexicanos decía que aceptaría una vacuna, hoy ya suman el 89 % de la población de 18 años y más que ha recibido el esquema completo de vacunación. México suma más de 4,6 millones de contagios desde el inicio de la pandemia y registra casi 305.000 decesos, con lo que es el quinto país con más muertes en el mundo por esta causa. EFE csr/mqb/laa (foto)(video)