Filmes español y panameño, principio y fin del Festival de Miami

(Actualiza con confirmación de que el filme panameño "Plaza Catedral" cerrará el certamen) Miami, 25 ene (EFE).- Dos filmes aspirantes a competir por el premio Oscar a Mejor Película Extranjera este año, el español "El buen patrón" y el panameño "Plaza Catedral", son los elegidos por el Festival de Cine de Miami para abrir y cerrar, respectivamente, su edición número 39, que se celebrará del 4 al 13 de marzo. Según informó este martes el Miami Dade College (MDC), la universidad que organiza este festival, la comedia dirigida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem inaugurará una edición que será presencial. "Plaza Catedral", dirigida por Abner Benaim y con Ilse Salas y Manolo Cardona en el elenco cerrará el certamen, según confirmó MDC en un comunicado publicado después de haber anunciado el filme con el que se levantará el telón. "El buen patrón", nominado a la cifra récord de 20 Premios Goya, los galardones cinematográficos más importantes en España, cuenta la historia del propietario de un negocio familiar en una ciudad española de provincias y sus esfuerzos por recibir un premio. El Festival de Miami es considerado uno de los grandes escaparates en EE.UU. para el cine español y latinoamericano. "Nos llena de emoción que la histórica 'El buen patrón' será este año la película de la noche inaugural. Fernando León de Aranoa y su magnífico elenco, liderado por Javier Bardem, en una de sus actuaciones más grandes de todos los tiempos, han creado una comedia mordaz que representa perfectamente nuestro momento presente", expresó Jaie Laplante, director ejecutivo del festival. "Plaza Catedral", segundo largometraje de ficción de Benaim, que en Miami competirá por el Premio HBO al Mejor Largometraje Iberoamericano, dotado de 10.000 dólares, es la primera película candidata al premio Oscar en la historia del cine panameño. "También nos complace tener de regreso a Abner Benaim al Festival y homenajear su más reciente hito histórico en el cine panameño con uno de los filmes más hermosos y emotivos del año”, dijo Laplante. Entre los créditos cinematográficos de Benaim figuran los documentales "Invasión", ganador del Premio al Mejor Director en el Festival de Cine de Miami 2015, y "Ruben Blades is not my name", que ganó el Premio 24 Beats del Público en el Festival de Cine SXSW de 2018. "Plaza Catedral" es la conmovedora historia de una corredora de bienes raíces de lujo, afligida por la muerte de su hijo, que forja un vínculo inusual con un niño callejero. La programación completa del Festival de Cine de Miami 2022 y la relación de invitados serán anunciadas a principios de febrero. El Festival de Cine de Miami del Miami Dade College rinde homenaje al séptimo arte en dos eventos anuales: el Festival de Cine de Miami y el Festival de Cine GEMS de Miami, que este año tendrá lugar del 3 al 9 de noviembre. El festival anual da la bienvenida a más de 45,000 espectadores y más de 400 cineastas, productores, talentos y profesionales de la industria. En los últimos cinco años, el Festival ha proyectado películas de más de 60 países, incluidos 300 estrenos mundiales, internacionales, en Norteamérica, en Estados Unidos y en la Costa Este. EFE ar/lll