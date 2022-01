Excandidato presidencial de Haití es deportado por EE.UU. tras viaje a África

Puerto Príncipe, 25 ene (EFE).- El excandidato presidencial haitiano Moise Jean Charles fue detenido y deportado por Estados Unidos a su país, luego de que se negara a ofrecer detalles de su reciente viaje a África, informó este martes el político. "Ha sido una gran gira, pero el final de la gira acabó en desastre. Mientras me registraba, dos agentes me agarraron y me llevaron", dijo el líder del opositor Pitit Dessalines, quien, sin embargo, no dijo en qué lugar fue detenido. Jean Charles aseguró a su llegada al aeropuerto Toussaint Loverture, de la capital, que fue interrogado sobre un encuentro que sostuvo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del motivo de su viaje a África. "Después, me pidieron que les contara lo que había conversado con cada persona que he visto en África y les dije que no iba a hablar", agregó el dirigente izquierdista. El político haitiano afirmó que fue obligado a permanecer en una habitación y que en la mañana de hoy fue informado de que sería deportado a Haití. "En el momento en que se ve a esta gente reaccionar (Estados Unidos), significa que he golpeado fuerte. Si ves que reaccionan así, es que han sido impactados", dijo el excandidato presidencial, un feroz opositor del gobernante Partido Haitiano Tet Kale (PHTK). "Es una decisión que tomamos para que Haití pueda salir de la situación en la que se encuentra. No vamos a parar", concluyó. Jean Charles encabezó la boleta presidencial de su partido en las elecciones generales de 2017, en las que resultó elegido el presidente Jovenel Moise, asesinado el 7 de julio pasado en su propia casa en Puerto Príncipe. EFE mm/rsl/rrt