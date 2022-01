España espera avances en las dos próximas rondas negociadoras sobre Gibraltar

Bruselas, 25 ene (EFE).- El secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Ignacio Navarro Ríos, destacó este martes el "espíritu constructivo" en el que se están desarrollando las negociaciones sobre Gibraltar y espera que avancen "lo suficiente" en las dos rondas negociadoras previstas en las próximas semanas. "Las conversaciones, las negociaciones van bien", dijo Ríos a su llegada al Consejo de Asuntos Generales que se celebra hoy en Bruselas y al que asisten los responsables de Asuntos Europeos de los Veintisiete. Recordó que hasta la fecha se han realizado cuatro rondas para tratar de llegar a un acuerdo entre la Comisión Europea, que está negociando en nombre del Consejo (los países), ya que "afecta a cuestiones de competencia comunitaria". Ríos añadió que "van a haber dos rondas más próximamente" y se mostró optimista sobre su resultado ya que "se están desarrollando en un espíritu constructivo". "Aunque aún no hay acuerdo, evidentemente porque hay temas complicados, esperamos próximamente avanzar lo suficiente en las próximas semanas", señaló. El vicepresidente comunitario Maros Sefcovic, responsable del equipo negociador europeo para el acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit, va a informar hoy a los ministros de Asuntos Europeos de sus negociaciones con las autoridades británicas, pero no estaba previsto que se pronunciase sobre el dossier de Gibraltar, puntualizó Ríos. La víspera, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo un encuentro en Bruselas con Sefcovic para hablar sobre los avances en el acuerdo sobre Gibraltar, sobre el que se espera una conclusión antes de Semana Santa. “Contento de haberme reunido con el ministro español de Exteriores José Manuel Albares para hablar sobre las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido y, en particular, las negociaciones en curso sobre Gibraltar. Nuestros equipos europeo y español trabajan mano a mano para avanzar en las conversaciones”, compartió ayer en Twitter Sefcovic. La futura relación entre la UE y el Peñón no está incluida en el acuerdo comercial que Londres y Bruselas alcanzaron en la Nochebuena de 2020, por lo que se necesita un convenio separado que la Comisión Europea y el Gobierno británico están negociando y que requerirá en último término el visto bueno de España. La próxima ronda negociadora tendrá lugar entre el 1 y el 3 de febrero en Bruselas y aún no está confirmado si será en persona o por videollamada, algo que dependerá de la evolución de la situación epidemiológica, indicó este lunes a Efe un portavoz de la Comisión Europea.