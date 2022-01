Encuentra aquí estas últimas 5 fotos con las que Danna Paola revoluciona Instagram

Danna Paola (@dannapaola) revolucionó a sus fans de Instagram. Mira los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de interacciones entre sus followers.

Danna Paola Rivera Munguía, mejor conocida en el medio artístico simplemente como Danna Paola, nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México. Es una cantante, actriz, modelo y compositora.

Es hija del cantante mexicano Juan José Rivera y su madre es Patricia Munguía. Danna comenzó su carrera con tan solo cuatro años de edad cuando participó en el programa Plaza Sésamo en 1999. Un par de años después, en 2001, la joven actriz consiguió su primer papel como protagonista de la novela María Belén, actuación por la que ganó su primer premio como Mejor Interpretación Infantil de los Premios Bravo.

Asimismo, firmó un contrato con Universal Music y grabó su primer álbum. En el 2004, Danna protagonizó la novela «Amy, la niña de la mochila azul» y lanzó su segundo disco llamado Océano. Después, en 2008, la artista debutó en el cine con la película Arráncame la vida y un año después dio vida a "Patitio" en la telenovela infantil-juvenil de Televisa, Atrévete a Soñar.

Dos años después, la actriz y cantante entró a formar parte de Disney y Pixar y dio voz a Rapunzel en la película animada Enredados. En 2016, la estrella juvenil regresó a la pantalla grande con Lo más sencillo es complicárselo todo y un par de años después, en 2018, Danna Paola fue parte de la serie española de Netflix, Élite, en donde interpretó el papel de Lucrecia, el cual le valió mayor reconocimiento a nivel internacional.

Además de la música y la actuación, Danna Paola también ha incursionado como diseñadora de moda, sacando su propia línea de nombre Danna Paola, by SexyJns. También ha sido rostro de marcas en Latinoamérica como L’Oréal y recientemente se convirtió en la primera embajadora mexicana de la marca Fendi.

En cuanto a shows de televisión, en octubre de 2019 fue confirmada como juez de la nueva edición del reality show musical original de TV Azteca, La Academia. Su paso por este programa de televisión estuvo marcado por discusiones con algunos participantes, entre ellos con un concursante de nombre Gibrán, a quien reprendió a nivel nacional luego de que se enterara de que supuestamente la había insultado por sus comentarios sobre su actuación.

Tras la presentación de Gibrán, Danna Paola comenzó halagándolo, pero todo se trataba de un sarcasmo. “Dime si así no soy culera contigo. No creas que no escucho lo que tú y Francely dicen de mí en La Academia. Yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o cómo te expresas de cualquier otra mujer. Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie”, dijo.

Ante estos hechos, los cuales siempre aseguró que no fue una actuación planeada, la artista rompió el internet y se convirtió en meme y hasta stickers de WhatsApp; otros más la criticaron por lo severa que fue y haberlo dejado en mal en cadena nacional.

Regreso a la música

En 2017, retomó su personaje como María, protagonista del musical Hoy no me puedo levantar. En octubre de 2018, lanzó el sencillo Final feliz como parte de la banda sonora de Élite. En 2019 lanzó su EP Sie7e en el que surgieron éxitos como Oye Pablo, que hace referencia a una aventura que tuvo apenas llegó a España; así como la canción Sodio, que hace referencia a la comunidad LGBTTIQ+.

En mayo, lanzó en plataformas digitales el videoclip musical de su sencillo Sola, el cual fue grabado con un smartphone Samsung Galaxy S20, convirtiéndose en el primer video de un artista latino grabado en este formato y en el que aparecieron varios artistas como Sebastián Yatra, Luisito Comunica, Isabela Merced, Lali, Ester Expósito, Greccy, Alejandro Speitzer, entre otros.

Danna Paola estrenó su quinto álbum de estudio llamado K.O. el 13 de enero del 2021, lanzado un día antes de la fecha inicial ya que fue filtrado por accidente en Spotify. Meses más tarde participó en el clip Ni una más, una canción de Aitana que habla sobre los abusos contra las mujeres.

Entre los premios más importantes que ha recibido han sido por mejor video musical con la canción Calla Tú, esto en los premios International Music Video Awards en Londres y en los Paris Play Film Festival. Ha recibido 3 nominaciones por el mismo videoclip en premiaciones como los "Rome Music Video Awards", los Rome Independient Prisma Awards y los Munich Music Video Awards.