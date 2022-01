El papa pide que el miedo no paralice la unidad de los cristianos

Ciudad del Vaticano, 25 ene (EFE).- El papa Francisco pidió hoy que el miedo no paralice el camino hacia la unidad de los cristianos, en una homilía pronunciada en la basílica de San Pedro del Vaticano por la conclusión de la semana de oración por la unidad de los cristianos. En la homilía, el papa se refirió a los Magos que llegaron a Jerusalén desde Oriente guiados por la estrella y que, cuando llegaron a la ciudad santa, "en vez de ver reflejada la luz de la estrella", experimentaron "la resistencia de las fuerzas oscuras del mundo". "Incluso en nuestro camino hacia la unidad podemos estancarnos por la misma razón que paralizó a aquella gente: la conmoción, el miedo. Es el temor a la novedad, que sacude los hábitos y las seguridades adquiridas; es el miedo a que el otro desestabilice mis tradiciones y mis esquemas consolidados", dijo Francisco. "No temamos anteponer al hermano a nuestros miedos, porque el Señor quiere que confiemos los unos en los otros y que caminemos juntos, a pesar de nuestras debilidades y nuestros pecados, a pesar de los errores del pasado y las heridas recíprocas", añadió. La semana de oración por la unidad de los cristianos ha estado centrada en el tema: "En Oriente vimos aparecer su estrella y hemos venido aquí a honrarle". El papa pidió no dejarse "deslumbrar por los resplandores del mundo, estrellas esplendentes pero fugaces" y evitar "las modas del momento, meteoros que se apagan". "No caigamos en la tentación de brillar con luz propia, o sea de encerrarnos en nuestro grupo y salvaguardarnos a nosotros mismos", argumentó Francisco. Y recordó a "los cristianos que viven en varias regiones diezmadas por la guerra y la violencia", cuyos testimonios animan a la esperanza y la unidad. "Nos recuerdan que la estrella de Cristo sigue brillando en las tinieblas y no se apaga; que el Señor desde lo alto acompaña y alienta nuestros pasos. Alrededor de Él, en el cielo, brillan juntos, sin distinciones de confesión, muchísimos mártires, que nos indican a los que estamos en la tierra, un camino preciso, el de la unidad", expuso. EFE lsc/fpa