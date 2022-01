El juicio por compra de hospitales en Honduras se reanuda con prueba pericial

Tegucigalpa, 24 ene (EFE).- El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Corrupción retomó este lunes el juicio contra dos exfuncionarios hondureños juzgados por la compra de siete hospitales móviles a una empresa en Turquía, para atender la pandemia, con la evacuación de prueba pericial. Así lo informó el poder Judicial en un mensaje en Twitter, en el que señala que por este caso se juzga a Marco Bográn y Alex Moraes, exdirector y exadministrador de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), respectivamente. Bográn y Moraes son acusados de dos delitos de fraude y dos de violación de los deberes de los funcionarios en la compra de los 7 hospitales entre marzo y abril de 2020, por 47,5 millones de dólares, a una empresa de Turquía. En la vista de hoy el Ministerio Público de Honduras evacuó "tres medios de prueba, uno lo constituye una sólida pericia forense y los otros dos son pericias de correos electrónicos" que acreditan el "mega fraude" que cometieron los exfuncionarios, señaló el organismo en un comunicado. El Ministerio Público presentará en todo el juicio, que comenzó el 19 de enero, 70 medios de prueba, de ellos 58 son documentales, ocho periciales, dos evidénciales y dos testificales, añadió. El Tribunal de Sentencia también admitió en la etapa de incidentes cuatro nuevos medios de prueba documentales propuestos por el Ministerio Público. COMPRA FRAUDULENTA Bográn y Moraes compraron los nosocomios de "manera directa y fraudulenta" con el guatemalteco Axel Gamaliel López, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC, para atender la pandemia de la covid-19 en el país centroamericano. Residente en EE.UU., Gamaliel López tiene una orden de captura con alerta roja internacional desde abril de 2021, y es sindicado de dos delitos de fraude a título de cooperador necesario. La compra se hizo "al margen de lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo directivo de Invest-H", señaló el Ministerio Público. "Extrañamente se pagó el 100 por ciento de lo que esta compra representaba", pese a que los informes biomédicos confirman que "el equipo no solo está sobrevalorado, sino que no cumplen la función de poder ser útil para atender pacientes de covid-19, debido a que tiene problemas de diseño y equipamiento, porque hay equipo vencido, usado y alguno incluso en mal estado o disfuncional", añadió. Exfuncionarios de Invest-H, que ahora son testigos del Ministerio Público, advirtieron sobre "el peligro" de la compra, pero la alta gerencia de la institución "hizo caso omiso" y les llamó la atención por preguntar sobre garantías y especificaciones técnicas de los hospitales. "Con las pericias se pudo determinar que Marco Bográn ya había tenido comunicaciones previas con Axel Gamaliel López antes de que la Secretaría de Salud le enviará (a Invest-H) oficio de solicitud de compra de hospitales de aislamiento", según el Ministerio Público. EFE ac/cpy