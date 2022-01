El gobernador de Puerto Rico apuesta por afianzar la relación con España

San Juan, 24 ene (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que debe afianzarse la relación con España, tras recibir a Felipe VI, que llegó este lunes a la isla caribeña para una breve visita en la que participará en actividades relacionadas con el V Centenario de la fundación de San Juan y una cumbre económica. "Es justo y necesario que afiancemos la relación que tenemos con España", resaltó en declaraciones a la prensa tras dar la bienvenida a Felipe VI en la Base Muñiz de la capital junto al alcalde de San Juan, Miguel Romero. "Las raíces hispanas que tenemos no nos las quita nadie. Nos comunicamos en español y así va a ser para siempre", dijo de forma rotunda sobre su idea de la relación con el país europeo, con el que la isla compartió historia durante siglos. "Nuestra gastronomía viene de España, cada municipio de Puerto Rico parece un microcosmos de España", dijo, después de restar importancia a las muestras de apoyo de algunos sectores al derribo de la estatua de Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico, horas antes de que llegara a la isla Felipe VI. MOMENTO DE SOLIDARIDAD "Son momentos de solidaridad y hermandad, no para hacer política, sino para celebrar lo que nos une", insistió el gobernador. Dijo además que el rey no se va a inmiscuir en asuntos políticos internos en Puerto Rico y Estados Unidos, con relación al malestar provocado entre sectores independentistas por unas declaraciones del monarca. Felipe VI había señalado que su presencia en San Juan supondría "una nueva reafirmación de esa gran historia que nos hermana con Puerto Rico y con Estados Unidos". Los sectores independentistas entendieron en esas declaraciones que el rey, en su interpretación, reconocían un estatus político actual que consideran colonial por su condición de Estado Libre Asociado a EE.UU. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) repudió hoy la concesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica por parte de España al gobernador, al considerarlo "una injerencia indebida por parte de un país sobre los asuntos políticos de otro pueblo", al entender que se apoyaban las ideas de Pierluisi, favorable a la anexión plena a EE.UU. FOMENTAR RELACIONES "El rey es muy respetuoso, ese no es el campo del rey. Lo que viene aquí es a fomentar unas relaciones culturales, económicas y sociales entre el pueblo de Puerto Rico y el español", insistió Pierluisi. "Me siento muy orgulloso de nuestras raíces, nuestro idioma y de nuestra manera de ser. Eso va más allá de cuestiones de estatus e ideología política", destacó. Dijo además que España ha tenido lazos muy importantes con Puerto Rico y que por muchos años la banca española fue parte del crecimiento económico de la isla. "La historia de España y Puerto Rico data de más de V siglos, nos unen unos lazos inquebrantables, sociales, culturales y económicos", sostuvo. Dijo que gran parte de la población local ha luchado por la igualdad, lo que se hizo cuando España era la potencia colonial y ahora bajo la bandera americana. "Pero lo que es claro es que nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra manera de ser y nuestras costumbres no son negociables en ese proceso de esa aspiración", dijo para remarcar que aunque una parte de la población aspira a la plena integración en EE.UU. también hay un sentimiento de identidad propia que no se discute. DERECHO A RESTAURAR LA ESTATUA Con respecto al derribo de la estatua de Ponce de León dijo que la Constitución cobija el derecho de expresión y que la gente ya se expresó, pero que el alcalde tiene todo el derecho de restaurarla. El alcalde informó por su parte que la estatua está ya reparada tras recordar que esta se hizo tras la fundición de armas inglesas que en 1797 dejaron las tropas de ese país tras retirarse de la isla. Felipe VI tiene previsto pasar mañana por la plaza blanco del vandalismo para visitar la Iglesia de San José, construida en 1532 por los monjes dominicos. Durante su estancia en la isla, Felipe VI se reunirá con el gobernador y con el alcalde, participará en un foro empresarial y visitará varias exposiciones organizadas con motivo de los 500 años de la fundación de San Juan. EFE arm/cpy