El Cruzeiro de Ronaldo paga sus deudas que le impedían inscribir a nuevos jugadores

Sao Paulo, 24 ene (EFE).- El exdelantero brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima, nuevo propietario del Cruzeiro, anunció este lunes el pago de las deudas que el club tenía con otros equipos y que le impedían inscribir nuevos jugadores para encarar la temporada 2022. En una carta divulgada en las redes sociales del Cruzeiro, Ronaldo afirmó que el cumplimiento de esos compromisos "no estaba previsto para el momento actual", pues aún no ha firmado el contrato de compra que le convertirá formalmente en accionista mayoritario de la entidad de Belo Horizonte. Pero señaló que con ese movimiento ha querido dar su "voto de confianza" en la recuperación del Cruzeiro, que ha descendido a la Segunda División del Campeonato Brasileño y está inmerso en una profunda crisis económica. "Es un paso firme en la dirección hacia un nuevo Cruzeiro: austero, fuerte, comprometido y respetuoso. Creo en nuestra unión, en vuestra lealtad y en el futuro que comenzamos a construir", dijo el también dueño del Real Valladolid de España. "Tenemos un largo camino por delante y estoy preparado para, a lo largo del mismo, hacer renuncias personales, asumir riesgos y trabajar siempre en equipo con mucha transparencia", añadió. Ronaldo no dio detalles sobre cifras, pero el portal "ge", del grupo Globo, aseguró que el pago de las deudas con terceros clubes superó los 20 millones de reales (unos 3,6 millones de dólares). Ese montante, de acuerdo con el citado medio, corresponde a tres operaciones de años anteriores no resarcidas al completo por el Cruzeiro y que le valieron una sanción de la FIFA desde mediados del año pasado que impidió a la entidad registrar nuevas contrataciones. Las deudas eran con el Defensor uruguayo por el fichaje del mediapunta Giorgian de Arrascaeta; con el Mazlatán mexicano por el atacante colombiano Duvier Riascos; y con el Tigres, también de México, por el delantero brasileño Rafal Sobis, según "ge". El Cruzeiro espera ahora que la FIFA levante las sanciones y pueda registrar a la decena de fichajes anunciados para este año, con vistas a su debut en el Campeonato Mineiro, previsto para este miércoles ante el URT. Ronaldo manifestó el pasado 11 de enero en su presentación como nuevo propietario del club brasileño que el Cruzeiro estaba "en la UCI" por su elevada deuda y avisó a la afición que tomaría "acciones impopulares". "Es un escenario trágico, pero tenemos que parar la sangría. El Cruzeiro es un paciente en estado grave", afirmó en una rueda de prensa, en la que aclaró que "técnicamente" podría dar marcha atrás sobre comprar el club donde jugó de joven antes de dar el salto al fútbol europeo, pero que esa posibilidad era lejana.